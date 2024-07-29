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賀錦麗重申挺以：密切關注戈蘭高地遇襲後事態

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
美國副總統賀錦麗。路透
美國副總統賀錦麗。路透

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的國家安全顧問高登表示，賀錦麗對以色列安全的支持「堅若磐石」，並且強調她就戈蘭高地遭火箭襲擊一事聽取簡報，正密切關注事態發展。

路透社報導，高登（Phil Gordon）在聲明中指出：「副總統已經聽取簡報，正就真主黨（Hezbollah）昨天對以色列北部邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams）一座足球場可怕襲擊、造成多名兒童和青少年喪生一事予以密切關注。她譴責這起可怕襲擊，哀悼亡者並對傷者表達憂傷。」

聲明表示：「以色列繼續面臨安全上的嚴峻威脅，副總統對以色列安全的支持堅若磐石。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早表示，「種種跡象」表明，黎巴嫩武裝團體真主黨是以火箭彈襲擊以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）、造成12名年輕人喪生的幕後黑手。這起事件導致以、黎邊境情勢急遽升溫。

川普 美國大選 賀錦麗

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