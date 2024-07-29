川普出招 攏絡加密幣族群

美國共和黨總統參選人川普27日一年一度的比特幣大會發表演說，承諾若他重返白宮，將設立比特幣戰略準備資產，並將在上任首日開除積極監管比特幣的證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler），換上「熱愛」加密貨幣的官員，把加密貨幣納入他「美國優先」議程，爭取加密貨幣產業人士支持與捐款的意向明顯。

川普在2024年比特幣大會發表主題演說表示：「長久以來，我們的政府違反了每個比特幣愛好者都知道的基本規則：永遠不要賣掉你的比特幣。」「今天下午，我將擬定計畫，以確保美國成為地球的加密貨幣之都與比特幣超級強權，我們將會辦到。」

川普在演講時努力要使共和黨日益接受加密幣的立場、與拜登政府的強硬監管形成鮮明對比，承諾將廢除他稱之為拜登及賀錦麗的「反加密十字軍」，在上任「第一天 ，我將開除詹斯勒。」，同時承諾成立「比特幣與加密貨幣的總統顧問委員會」，「我們將有規範，但從現在起，規則將由熱愛你們產業的人研擬，而非仇恨你們產業的人」。

川普也在大會期間舉辦募款活動，門票最高為84.46萬美元。川普不僅向加密貨幣族群示好，還接受虛擬代幣的捐贈，承諾會終結拜登的「加密貨幣戰爭」，主張所有未來的比特幣將在美國製造。

這也是川普的一大轉變，他2019年曾表示，他「不是比特幣或其他加密幣的粉絲」，主張那些數位代幣不是金錢，還警告不受監管的加密貨幣資產，可能有助於促進毒品交易以及「其他非法活動」。 他在2021年受訪時更表示：「比特幣看起來就像是一場騙局。」「我不喜歡它，因為它是另一種與美元競爭的貨幣。」