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美國大選倒數百日！川普、賀錦麗選舉活動隔空互批「瘋狂」

中央社／ 明尼蘇達州聖克勞27日綜合外電報導
距離美國總統大選僅約百日，共和黨總統候選人、前總統川普稱副總統賀錦麗是「瘋狂自由派」，賀錦麗則矢言擊敗他的「瘋狂謊言」，兩人今天都在選舉活動痛批對方。法新社
距離美國總統大選僅約百日，共和黨總統候選人、前總統川普稱副總統賀錦麗是「瘋狂自由派」，賀錦麗則矢言擊敗他的「瘋狂謊言」，兩人今天都在選舉活動痛批對方。法新社

距離美國總統大選僅約百日，共和黨總統候選人、前總統川普稱副總統賀錦麗是「瘋狂自由派」，賀錦麗則矢言擊敗他的「瘋狂謊言」，兩人今天都在選舉活動痛批對方。

法新社報導，川普（Donald Trump）今晚於明尼蘇達州的造勢集會告訴支持者：「今年11月，美國人民將以壓倒性多數拒絕賀錦麗（Kamala Harris）瘋狂的自由極端主義。」

川普迅速把矛頭指向賀錦麗在2020年民主黨總統初選之前針對數項議題所採取的立場，不過賀錦麗對其中一些議題已改變態度，例如她原本希望禁止使用水力壓裂技術開採油氣，以及支持大幅改革刑事司法體系。

川普稱賀錦麗是「激進的左派瘋子」，並抨擊她與美國總統拜登（Joe Biden）在非法移民、通膨和犯罪方面的拙劣治績。

同時，賀錦麗今天於麻薩諸塞州舉行募款活動，根據她的競選團隊說法，他們募得140萬美元（約新台幣4590萬元）。

賀錦麗向與會民眾說道：「川普一直針對我的紀錄胡亂說一些瘋狂的謊言，他和競選搭檔所說的一些話，嗯，實在是太奇怪了。」

賀錦麗陣營採用「奇怪」（weird）一詞，作為描述川普挑釁言論的新統稱。

川普今天也繼續抨擊賀錦麗，包括指控她想把殺害新生嬰兒合法化，這說法源自賀錦麗熱切支持墮胎權。

賀錦麗把她倡導墮胎權，作為有別於川普的競選主軸。2022年，川普提名的聯邦最高法院保守派大法官們協助推翻了憲法對墮胎權的保障。

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

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