能扭轉川普上風？美媒傳賀錦麗最佳助攻手是他 優勢曝光：搖擺州眾議員、擁槍派

美國副總統賀錦麗在拜登退選後臨危受命，一夕間崛起可望成為民主黨總統候選人，現在距離確定副手的最後期限不到2星期，民主黨內誰將出線擔綱「最佳助攻手」，成為美國乃至國際矚目焦點。所幸賀錦麗手邊有一籮筐理想人選，其中號稱最有利於扭轉川普上風的人，是太空人出身的亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）。

多家外媒分析指出，賀錦麗副手人選可能是賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）、北卡州長庫柏（Roy Cooper）、明尼蘇達州長沃茲（Tim Walz）與運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）等。

然而，彭博資訊分析，以上人選都不如凱利更能夠立即加深選民對川普2.0的恐懼，並且在未來幾年內翻轉選舉地景。箇中理由不勝枚舉，包括凱利是擁槍的槍枝管制支持者、太空人出身、中間派，而且了解移民和邊境問題，最重要的是，他代表搖擺州光譜各異的選民，而這正是民主黨最戒慎恐懼的一塊。

現年60歲的凱利僅比賀錦麗年長1歲，比拜登年輕整整一個世代，儘管就任參議員僅4年，已因為在政策上兩黨通吃而打下名聲，有利於緩和賀錦麗被共和黨人打成出身加州的「激進自由派」標籤。

凱利出身紐澤西警察家庭，本身在海軍服役時期多次在波斯灣戰爭中執行戰鬥任務，而且過去在美國太空總署（NASA）工作多年，曾經指揮奮進號太空梭的最後一次飛行，並於去年入選太空人名人堂。

不過，凱利最為美國人所知的莫過於其妻子吉佛茲（Gabby Giffords），如同川普，也是政治暴力受害者。2011年，吉佛茲擔任亞利桑那州眾議員遭遇槍擊，頭部中彈，在積極復健後恢復行走和說話能力，之後雖然卸下國會職務，仍和凱利不遺餘力推動美國槍枝管制。分析指出，這也給了凱利就相關議題發言的話語權。

最重要的是，凱利可以彌補賀錦麗任內履行拜登在邊境和移民政策上的模糊不足。凱利長期批評兩黨未能採取更多措施確保邊境安全，反映亞利桑那州、內華達州甚至拉丁裔族群間的普遍情緒。

回顧2020年，拜登以微弱優勢拿下亞利桑那州，而他在退選前，競選團隊決定將重點放在中西部分歧程度較低的「藍牆」（blue wall）州。

不過，民調顯示，擁有非裔和南亞裔血統的賀錦麗，比起拜登更受黑人、拉丁裔族群與年輕人歡迎，因此黨內也再度討論是否將重心拉回內華達州、亞利桑納州與喬治亞州，如果賀錦麗選擇以取得絕大多數拉丁裔選票當選參議員的凱利為副手，將很有機會拿下關鍵搖擺州。