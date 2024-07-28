川普爭取比特幣金流 怨民主黨管太緊

美國前總統川普選舉募款，把腦筋動到比特幣產業！川普近日在比特幣大會跟比特幣金主透露，如果他上任，第一個要炒掉官員就是證交會的主席蓋特納。近日證交會才將因洗錢與詐騙重判25年的交易所FTX創辦人弗里曼啟動調查，但川普卻一反過去反對比特幣的態度，還承諾要成立顧問團，未來要大解封相關交易。

曾經反對比特幣

根據《英國廣播公司》報導，川普在近日舉行的比特幣大會上指出，他上任以後將會開除總統拜登任命的美國證券交易委員會主席蓋特納。他也批評拜登與副總統賀錦麗都反對比特幣發展，未來他上任將會把美國打造成「比特幣資產中心」，而且會用美國目前持有的比特幣作為未來擴大投資的基礎。

他還宣布未來會成立直通總統的比特幣與虛擬資產顧問團，而且還會蓋大量火力發電廠，讓虛擬資產幣商可以挖更多礦。《XM金融網》提到，川普2021年接受《福斯財經》專訪的時候，曾高調表示反對發展比特幣，因為擔心比特幣會讓美元計價的金融產品貶值。

要鬆綁加密貨幣交易

川普希望藉由將加密貨幣的議題塑造成政黨對抗，吸引傳統比較支持民主黨的科技業選票與金流。除了長期就支持川普的特斯拉創辦人馬斯克，從事加密貨幣投資的威克佛斯兄弟也表達對川普的支持，據川普團隊透露，川普先前也曾表示要鬆綁加密貨幣交易，最近兩個月就收到2500萬美元的捐款。

由於近日知名虛擬資產交易所FTX創辦人弗里曼被司法院因洗錢加詐騙判刑25年，還遭到證交會調查，相對於拜登政府較嚴格的管制，幣商對於拋出橄欖枝的川普會更加期待。

然而比特幣向來有價值不穩、變動過高的問題，全球目前僅薩爾瓦多將比特幣視為貨幣，各國仍在討論管理比特幣的方式。

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