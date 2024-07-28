賀錦麗：選情處劣勢 但終會擊敗川普的瘋狂謊言

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天坦承，11月大選要擊敗共和黨對手川普（Donald Trump）非常不容易，但她重新打造的競選活動，將會戰勝川普的「瘋狂謊言」。

川普在田納西州一場比特幣會議上發表講話之際，賀錦麗正在麻州募款活動上演說，名人嘉賓包括歌手兼作曲家詹姆斯泰勒（James Taylor）和大提琴家馬友友。

賀錦麗對著觀眾說：「我們在這場競選處於劣勢，但這是一場靠人來帶動的選舉。川普一直針對我的紀錄胡亂說一些瘋狂的謊言，他和他的競選搭檔所說的一些話，嗯，實在是太奇怪了。」

川普的攻擊包括指控賀錦麗希望把殺害新生嬰兒合法化，這謊話的來源是賀錦麗對墮胎權的熱切支持。

賀錦麗把她倡導墮胎權，作為有別於川普的競選主軸。2022年，川普提名的聯邦最高法院保守派法官協助推翻了憲法對墮胎權的保障。

曾任加州檢察官的賀錦麗還向川普發出辯論戰帖。川普的競選團隊本週表示，不會同意保留原定9月10日與拜登（Joe Biden）舉行的電視辯論。

賀錦麗說：「我希望他重新考慮，因為雙方之間有許多事情必須講清楚。」