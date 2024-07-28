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美媒民調：賀錦麗超越川普

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
賀錦麗接棒才幾天，民調聲勢已經與川普不相上下，出乎共和黨的預料。(美聯社)
賀錦麗接棒才幾天，民調聲勢已經與川普不相上下，出乎共和黨的預料。(美聯社)

據華爾街日報廿三日至廿五日所做最新民調，共和黨總統候選人川普與民主黨參選人賀錦麗，在全美支持率分別為百分之四十九與百分之四十七，顯示自總統拜登退選後，賀錦麗快速整合黨內支持，兩黨已重回電視辯論前的些微差距。

另外，路透／易普索廿二日至廿三日民調更顯示，預期獲得民主黨提名為總統候選人的賀錦麗以百分之四十四，兩個百分點領先川普的百分之四十二，差距在該民調誤差範圍三個百分點內。

相較於路透／易普索十五日至十六日民調中，兩人支持率持平，均為百分之四十四；在一日至二日民調中，川普則領先賀錦麗一個百分點。

支持川普的民調專家法布里濟歐認為，賀錦麗支持率上升主要是因為媒體廣泛報導其宣布有意代表民主黨參選所致，成長也會持續一陣子。

但高達約百分之五十六的登記選民認為五十九歲的賀錦麗「思維敏銳，能因應挑戰」；僅百分之四十九的登記選民對七十八歲的川普有相同看法。即使加入獨立參選人小羅勃甘迺迪，賀錦麗仍以四成二支持率領先川普的三成八。

歷經過去幾周的混亂，讓專家不敢對賀錦麗參選的結果妄下斷言。維吉尼亞大學政治中心的康迪克認為，當前的發展找不到先例，「我們處於盲人找路的狀態」。

川普 美國大選 賀錦麗

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