川普：若敗選恐第三次世界大戰

美國前總統、共和黨籍總統候選人川普廿六日在佛州海湖莊園會晤以色列總理內唐亞胡。對加薩衝突，川普提到若他十一月當選，情形將很簡單，一切將很快解決；反之若他敗選，可能爆發大規模中東戰爭甚至第三次世界大戰。

川普並說，現在是二戰後最接近第三次世界大戰的時刻，因為美國正由無能的人治理。他也稱大選對手、民主黨籍副總統賀錦麗比現任總統拜登更糟，還批評賀錦麗廿五日會見內唐亞胡時，要求加薩停火並說不會對加薩人道苦難沉默等言論很失禮。

川普競選團隊在「川內會」後聲明，川普矢言重返白宮後盡力達成中東和平，並阻止反猶主義在美國大學校園蔓延。

川普並在會中說，自己從未與內唐亞胡交惡，他任內將美國駐以大使館遷到耶路撒冷、退出伊朗核協議並對伊朗實施制裁等，在在表明堅決挺以。

川普廿六日晚間另在佛州出席基督教組織主辦的活動時，指稱賀錦麗永遠不會喜歡猶太人和以色列。川普廿五日在「福斯與朋友們」節目談到以哈戰爭時則說，盼內唐亞胡盡快「完成事情」。

英國金融時報及美聯社報導，川普尋求淡化兩人過去緊張。二○二○年美國大選後，內唐亞胡曾不顧川普自稱勝選而祝賀拜登當選；川普當時向以媒說，內唐亞胡本可沉默，卻犯下糟糕錯誤。川普還曾批評內唐亞胡退出擊殺伊朗革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼的行動。

川、內化解分歧對兩人均有極大政治利益。川普可藉由會晤內唐亞胡營造身為以色列盟友和外交家的形象，也有助共和黨人自詡是最挺以政黨。另一方面，川普任內，美國為內唐亞胡實現的心願，遠超過拜登任內。鑒於川普可能回鍋，內唐亞胡也勢必要和他修復關係。

內唐亞胡賭的是若「拜下川上」，他能否在加薩停火協議和以沙建交協議獲得更多想要的條款。曾任美國中東談判代表的華府智庫卡內基國際和平基金會研究員米勒說，內唐亞胡這廿年從政大多時間花在把自己和共和黨綁一起，而在未來半年，這意味要「修復與一位暴躁易怒總統的關係」。

至於賀錦麗，知情人士透露內唐亞胡代表團成員已對她公開或私下的言論感到失望。賀錦麗會晤內唐亞胡時要求他簽署加薩和平協議，但極右派以色列國安部長班吉維爾在社群媒體Ｘ直言，「戰事將不會暫停」。