快訊

巴黎奧運／楊勇緯、麟洋配都要亮相 中華隊首日出賽選手一次看

前天獲報「社子島目擊男子入河消失」 警消今尋獲遺體

他感嘆iPhone為何容易過熱「燙到可煎牛排」？內行曝少了關鍵1物

賀錦麗「前進中美洲」倡議 美助瓜地馬拉投資開發

中央社／ 瓜地馬拉市26日專電
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統。歐新社
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統。歐新社

美國國務院西半球事務局副助卿雅各布斯坦之前率團考察瓜地馬拉投資現況。他說，此行是要了解副總統賀錦麗（Kamala Harris）「前進中美洲」倡議各項進展。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，指派副總統賀錦麗全權處理中美洲北方三國（瓜地馬拉，宏都拉斯，薩爾瓦多）的非法移民問題。賀錦麗2022年在美國洛杉磯舉行的美洲高峰會（Summit of theAmericas）上提出「前進中美洲」倡議，宣布美國民營企業準備加碼投資超過19億美元，加上2021年12月宣布的12億美元，總計約32億美元，希望在中美洲創造更多的就業機會，減少非法移民的數量。

在考察「前進中美洲」倡議的進展和投資外，雅各布斯坦（Eric Jacobstein）在接受瓜國「自由新聞報」（Prensa Libre）專訪時強調，美方和外國投資者都認為，瓜地馬拉的法律和法治系統及基礎建設是他們最關切的問題，而且瓜國國會必須推動相應的經濟法案及合作計畫。

雅各布斯坦說，至今美國已在瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯投資52億美元。美國會持續強化與瓜地馬拉政府的合作，並且深具信心。

除了關切瓜國道路，港口等基礎建設，雅各布斯坦特別提到拉奧羅拉國際機場（La Aurora InternationalAirport），表示這座機場需要大規模改善，美國政府正在研究如何協助。

瓜地馬拉政府了解，作為國家門面的拉奧羅拉國際機場，包括行政、營運、軟硬體設施和飛航安全，已經到病入膏肓的程度。機場的8部電梯和6部手扶梯從去年就故障無法運作，但因採購弊案拖了1年仍未修復。行李輸送帶多半只有一條正常運作，X光檢測設備和海關系統也頻頻故障，瓜國媒體曾以「第四世界的標準」來形容該機場的設施。

瓜國政府在新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）要求下，已著手強化機場跑道和滑行道的維護，改善修復航廈防水空調及X光檢測設備。總共9個項目共投入3000萬美元，預計2025年完成，希望改善國門給外國投資者的負面印象。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

華爾街日報民調 賀錦麗川普差距拉近

拜登可為競選助力？賀錦麗對決川普 還有「網路迷因」這一招

陸官媒社群充斥「反賀錦麗挺川普」文章 分析：大陸干預越來越活躍

賀錦麗最新民調領先 對決川普勝券在握？要看4順風能否壓倒3逆風

相關新聞

「批賀錦麗貓夫人不生小孩」言論發酵 范斯出面澄清

美國共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）近日忙著消毒，他26日受訪回應自己過去酸副總統賀錦麗沒生小孩的言論，他...

賀錦麗「前進中美洲」倡議 美助瓜地馬拉投資開發

美國國務院西半球事務局副助卿雅各布斯坦之前率團考察瓜地馬拉投資現況。他說，此行是要了解副總統賀錦麗（Kamala Har...

華爾街日報民調 賀錦麗川普差距拉近

美國多家媒體與民調機構近期調查均顯示，美國總統拜登退選、副總統賀錦麗接棒後，與前總統川普的差距拉近。華爾街日報今天公布的...

拜登可為競選助力？賀錦麗對決川普 還有「網路迷因」這一招

美國總統拜登在台灣時間25日早上8點發表全國演說，這也是他21日宣布不再連任、力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選後的首度談話，他雖然說自己要交棒給新一代，卻也強調，在剩餘的任期，還要處理許多未完成的工作...

川普會見尼坦雅胡 矢言若勝選將致力中東和平

美國共和黨總統候選人川普今天在佛州會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），川普痛批民主黨政治對手...

FBI未釐清川普受傷原因惹議 紐時指子彈擦過右耳

美國聯邦調查局長瑞伊在國會聽證時，未說明導致前總統川普槍擊受傷的是子彈還是彈片，在選舉時刻引起大量網路臆測。紐約時報與專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。