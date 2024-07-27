賀錦麗「前進中美洲」倡議 美助瓜地馬拉投資開發

美國國務院西半球事務局副助卿雅各布斯坦之前率團考察瓜地馬拉投資現況。他說，此行是要了解副總統賀錦麗（Kamala Harris）「前進中美洲」倡議各項進展。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，指派副總統賀錦麗全權處理中美洲北方三國（瓜地馬拉，宏都拉斯，薩爾瓦多）的非法移民問題。賀錦麗2022年在美國洛杉磯舉行的美洲高峰會（Summit of theAmericas）上提出「前進中美洲」倡議，宣布美國民營企業準備加碼投資超過19億美元，加上2021年12月宣布的12億美元，總計約32億美元，希望在中美洲創造更多的就業機會，減少非法移民的數量。

在考察「前進中美洲」倡議的進展和投資外，雅各布斯坦（Eric Jacobstein）在接受瓜國「自由新聞報」（Prensa Libre）專訪時強調，美方和外國投資者都認為，瓜地馬拉的法律和法治系統及基礎建設是他們最關切的問題，而且瓜國國會必須推動相應的經濟法案及合作計畫。

雅各布斯坦說，至今美國已在瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯投資52億美元。美國會持續強化與瓜地馬拉政府的合作，並且深具信心。

除了關切瓜國道路，港口等基礎建設，雅各布斯坦特別提到拉奧羅拉國際機場（La Aurora InternationalAirport），表示這座機場需要大規模改善，美國政府正在研究如何協助。

瓜地馬拉政府了解，作為國家門面的拉奧羅拉國際機場，包括行政、營運、軟硬體設施和飛航安全，已經到病入膏肓的程度。機場的8部電梯和6部手扶梯從去年就故障無法運作，但因採購弊案拖了1年仍未修復。行李輸送帶多半只有一條正常運作，X光檢測設備和海關系統也頻頻故障，瓜國媒體曾以「第四世界的標準」來形容該機場的設施。

瓜國政府在新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）要求下，已著手強化機場跑道和滑行道的維護，改善修復航廈防水空調及X光檢測設備。總共9個項目共投入3000萬美元，預計2025年完成，希望改善國門給外國投資者的負面印象。