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「批賀錦麗貓夫人不生小孩」言論發酵 范斯出面澄清

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國共和黨副總統候選人范斯。圖／聯合報系資料照片
美國共和黨副總統候選人范斯。圖／聯合報系資料照片

美國共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）近日忙著消毒，他26日受訪回應自己過去酸副總統賀錦麗沒生小孩的言論，他說，這不是批評那些因為各種因素而沒小孩的人，他要凸顯的是「民主黨的政策立場反家庭及反育兒。」

范斯被提名後，過去言論被翻出來一一檢視；首先便是他2021年至少兩次批評賀錦麗（Kamala Harris）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和民主黨籍聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）沒有生育孩子，稱這些人為「沒有孩子的左派」、「沒有孩子的貓夫人（cat lady，尤其指養了很多貓、被人認為有點怪的獨居女人）」。

范斯當時說，現在在經營這個國家的這群民主黨人，是一群沒有孩子的貓夫人，這些人覺得自己的命運及自身的選擇很悲慘，所以想要國家其他人也都一起悲慘；他質疑，把美國的命運交到這群與美國未來沒有直接利害關係的人手中，這合理嗎？

民主黨主攻范斯貶低女性和反對墮胎權的觀點，並在社群媒體宣傳。

事實上，美國擁有越來越多的頂客族（Double Income, No Kids），丕優（Pew）研究中心調查發現，64%的年輕女性表示以後不可能會有小孩。

賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）的前妻跳出來替賀錦麗說話，反駁范斯無端指控，她的一雙子女稱繼母賀錦麗為Mamala，她讚許賀錦麗充滿愛心、有教養、非常保護孩子且總是參加孩子們的活動；賀錦麗的繼女艾拉（Ella Emhoff）曾在母親節寫下，「我愛我的三個爸媽。」

女星珍妮佛．安妮斯頓（Jennifer Aniston）在社群平台Instagram表示，幾乎不敢相信這樣的言論來自一個可能成為美國副總統的人。

范斯26日接受凱利秀（Megyn Kelly Show）訪問時表示，他知道媒體正以此事大肆攻擊他；然而，他要表達的是，擁有孩子、成為父母親是足以改變人生的大事，這是美國數百年來、人類文明始終認知的事。

范斯稱，他並非批評因為各種因素而沒有孩子的人，他要批判的是越來越反家庭和反育兒的民主黨；范斯說，當他們還沒有第三個孩子時，有天他的妻子烏莎（Usha Vance）告訴他，生孩子阻礙女性在職場的發展，這點讓他覺得很奇怪，低生育率是美國災難性問題，應建立更友善的職場環境鼓勵新手爸媽。

范斯爭議不只這一樁，在共和黨總統候選人川普極力切割保守派智庫提出的川普2.0施政藍圖「2025計畫」時，范斯替即將出版的2025計畫一書寫序。

美國新聞網站Axios報導稱，范斯在序言讚許這是保守主義的新未來，是時候團結起來捍衛共同利益，面對橫亙在眼前的戰鬥，這些想法是不可或缺的武器。

范斯發言人馬丁（William Martin）回應Axios，稱「序言與2025計畫無關」，范斯並未參與2025計畫，且范斯的主張和計畫所述有很多不同，唯有川普制定自己的政策。

紐約時報26日報導，范斯經常提到自己有個對抗毒癮成功的母親，以及自己的成長過程因為毒品如何艱辛，但是當范斯去年成為聯邦參議員後，卻甚少著力反毒和戒毒工作。

俄亥俄州毒癮及酒精戒治中心負責人哈里斯（Robin Harris）告訴紐約時報，他依然對范斯充滿信心；哈里斯太太則告訴紐約時報，她曾在一次活動後詢問「絕望者之歌」作者范斯如何有效對抗藥物濫用，范斯跟她說，「我怎麼會知道。」

范斯發言人並未回應紐約時報針對此事的報導。

川普 美國大選 賀錦麗

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