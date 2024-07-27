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FBI未釐清川普受傷原因惹議 紐時指子彈擦過右耳

中央社／ 紐約26日專電
川普13日在賓州造勢時險遭暗殺，所幸子彈僅傷到他右耳。路透
川普13日在賓州造勢時險遭暗殺，所幸子彈僅傷到他右耳。路透

美國聯邦調查局長瑞伊在國會聽證時，未說明導致前總統川普槍擊受傷的是子彈還是彈片，在選舉時刻引起大量網路臆測。紐約時報與專家分析認為，川普遭第一槍子彈擦過右耳，不過特勤局對此沒有評論。

聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）24日在眾議院司法委員會作證時提到，川普（Donald Trump）方面有一些問題，擊中他耳朵的究竟是子彈還是彈片？川普在社媒抨擊回應，局長不清楚擊中的到底是子彈、彈片還是玻璃？但他卻確認狡猾的拜登（Joe Biden）身體健康和認知能力沒事。大錯特錯！所以他也不清楚恐怖分子和罪犯破紀錄的進入美國境內的原因。

由於川普遭槍擊受傷已2週，調查機構未提出報告，也未釐清槍手庫克斯（Thomas Crooks）行刺動機，瑞伊是川普任內任命的聯邦調查局長，他的說法在網上引起大量陰謀論揣測。

參議院司法委員會共和黨籍資深議員葛蘭姆（Lindsey Graham）26日致函FBI，要求瑞伊立即澄清並承認川普遭子彈擊中，不是玻璃或彈片。聯邦調查局長不該讓這些事造成民眾困惑，這會降低數百萬美國人對調查機構的信任。

紐約時報（New York Times）再度檢視多處影像記錄進行彈道比對結論認為，川普遭兩輪射擊，8槍中的第一發擦過右耳。但問題在於川普陣營至今未公布正式醫療報告，他的私人醫生也未表示意見，倒是競選團隊貼出川普的前白宮醫生、現任聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）的說法，指川普右耳遭子彈擦過，特勤局（Secret Service）至今未回應各方評論。

紐時與蒙大拿州立大學（Montana State University）聲音鑑識專家馬赫（Rob Maher）分析，川普遭槍擊與現場支持者受傷的影像指出，槍手射擊前3發子彈經過麥克風，在首發與第2發之間的一秒鐘，可聽到爆裂聲響。

馬赫說，在這短暫時刻，前2聲爆裂聲之間，川普放低身形，手摸右耳。依據紐時資深攝影記者米爾斯（Doug Mills）當時拍下的照片，川普手掌可看見血跡。

第一發子彈擦過川普，擊中他右肩後方看台上的站立支持者。影像顯示，子彈碎片在男子達其（DavidDutch）身旁造成衝擊區域，達其遭第2發彈道與首發相似的子彈擊中受傷，在第3發經過時，他臉部抽蓄倒臥，第3發射中了後方的吊臂。

庫克斯總共開了8槍，被狙擊手擊中死亡，屍體旁邊可見8個彈殼。其中一發射中74歲哥本哈佛（JamesCopenhaver）的下腹部，一發擊中50歲義消康普瑞托（Corey Comperatore）的頭部死亡。

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