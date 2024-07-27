川普會見尼坦雅胡 矢言若勝選將致力中東和平

美國共和黨總統候選人川普今天在佛州會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），川普痛批民主黨政治對手，矢言如勝選入主白宮將致力中東和平。

法新社報導，尼坦雅胡此前在美國國會發表演說，並與總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）會談。

當尼坦雅胡伉儷抵達海湖俱樂部（Mar-a-Lago）時，川普親切接待他們，他親吻尼坦雅胡夫人莎拉（Sara）雙頰並與尼坦雅胡握手。

之後川普與尼坦雅胡相對而坐，川普表示：「現在是由無能的人來治理我們的國家。」他批評賀錦麗比拜登還糟。

川普說：「如果我們贏了，情形將會很簡單。一切都會解決，而且很快。」「如果我們沒贏，可能最終中東會爆發大規模戰爭，甚至可能是第三次世界大戰。」

川普競選團隊之後對這次會面發布聲明表示，川普「矢言當重返白宮後，將竭盡全力為中東帶來和平，並打擊反猶太主義在美國大學校園蔓延」。

尼坦雅胡則在網路上發布一張照片，顯示他站在川普旁邊，手上拿著一頂寫著「全面勝利」的帽子。

這與尼坦雅胡和賀錦麗的會面形成強烈對比。賀錦麗在兩人會面時要求尼坦雅胡簽署加薩和平協議，堅稱她不會對加薩苦難「沉默以對」。

尼坦雅胡與川普的關係較拜登明顯親近，他在加薩平民傷亡和美國向以色列運送武器速度等問題上與民主黨政府發生衝突。