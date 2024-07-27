13日槍擊案後 川普：我將重返賓州造勢

美國共和黨總統候選人川普26日宣布將重返槍擊案發生的賓州造勢，他說，「我將重返賓州巴特勒市，舉行盛大造勢，向我們摯愛的消防英雄柯里及兩周前負傷的勇敢的愛國者致敬。」

川普13日在賓州巴特勒市競選造勢時，遭槍手從100多公尺外的屋頂開槍，川普稱子彈穿過他的右耳上方，在特勤人員護衛下就醫後確認無大礙；開槍嫌犯遭特勤局擊斃，1名參加造勢的民眾、賓州消防員柯里·康佩托雷（Corey Comperatore）為保護妻女不幸喪生，另有2人重傷。

川普在槍擊案發生後前往威斯康辛州密爾瓦基，接受共和黨提名，成為總統候選人。

川普26日在社群平台真實社群（Truth Social）以全大寫字母宣布，要重返賓州巴特勒市舉行盛大造勢，向死傷者致敬；他說，「這將是戰鬥、戰鬥、戰鬥的一天」，呼籲支持者密切注意後續訊息。

川普並未說明他將在哪一天重返巴特勒，此外，由於發生槍擊案在前，特勤局建議川普陣營不要舉行戶外造勢活動，川普這場造勢會如何安排，備受關注。