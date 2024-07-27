賀錦麗：不會對加薩苦難沉默

可望代表民主黨角逐美國總統大選的副總統賀錦麗，廿五日在白宮和訪美的以色列總理內唐亞胡舉行約四十分鐘的雙邊會談。她會後單獨發表約五分鐘談話，除強調她不會對加薩人民的苦難麻木，也不會保持沉默，亦表明支持以色列自衛權，但「自我防衛的方式很重要」。

賀錦麗說，結束加薩戰爭的時候到了，也要確保以色列的安全，遭哈瑪斯綁架的所有人質獲釋，並結束巴勒斯坦人的苦難，巴人應可行使其自由、尊嚴和自決的權利。

賀錦麗直言，加薩孩童遇害、當地絕望而飢餓的平民一再流離失所，「我們不能對這些悲劇視而不見」。她還說，在美國總統拜登努力下，加薩戰爭相關各方正協商停火和釋放人質協議，「正如我剛（對內唐亞胡）說的」，達成該協議的時候到了。

綜合外媒報導，拜、賀分別與內唐亞胡舉行雙邊會談，出面發表公開談話的卻是賀、而非拜，可見華府政局的轉變。此次也是她展現有能力擔任三軍統帥的機會。這次是最近快速發展的「拜下、賀上」後，她在國際舞台的首秀。她尋求在各方面取得平衡，並不忘中東與以巴衝突的複雜性。

華府智庫卡內基國際和平基金會研究員米勒則提到，賀錦麗已多次公開對巴人苦難表達同情理解，與拜登很不同。

白宮去年二月邀宗教界商討加薩情勢時，賀錦麗牧師懇求她為巴人發聲。她不久後就趁出席阿拉巴馬州紀念種族平權運動的機會，具體描述戰火下的巴人處境。拜登政府官員雖也曾多次提到加薩人道危機，但都沒像她那樣詳細描述慘況。

賀錦麗去年十二月代表拜登出席聯合國氣候高峰會與阿拉伯領袖會談時，除提及以色列拯救人質的重要性，同時批評以軍在加薩不符比例原則的攻擊。

賀錦麗幕僚強調，她深信以色列有權自衛，支持以色列的立場也與拜登一致。但在制定拜登政府決策的內部會議中，當她認為未充分顧及巴勒斯坦時，就會提出巴勒斯坦觀點。

但賀錦麗夫婿任德龍是猶太裔，他廿四日曾與美國猶太民主會議舉行線上會議，強調她一直堅定支持以色列，若十一月當選將確保以色列自衛。

另，民主黨籍前總統歐巴馬夫婦廿六日上午藉由約一分鐘影片表態支持賀錦麗。該影片顯示，歐巴馬在電話中對她說，「這通電話是要表達對妳的支持讓蜜雪兒和我深感自豪，會盡力助妳入主白宮」。