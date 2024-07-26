陸官媒社群充斥「反賀錦麗挺川普」文章 分析：大陸干預越來越活躍

美國媒體報導，大陸官方和社交媒體充斥批評美國副總統賀錦麗的文章，包括早已闢謠的緋聞；旅居美國和人在大陸的中文社交媒體用戶，則是大量發文挺共和黨總統候選人川普。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，大陸官媒環球時報指出，賀錦麗（Kamala Harris）平庸缺乏經驗，難當總統大任，面對大陸地緣政治崛起，賀錦麗將繼續深化美國與亞洲的聯盟。

大陸搜尋引擎百度新聞頻道的一篇文章稱，賀錦麗擔任副總統3年多，沒有取得任何值得一提的政治成就，她的執政能力有限，而且經常無緣無故地大笑。

與此同時，大陸社交媒體如類似Instagram的小紅書，更可見網友發文抨擊她是「破壞他人婚姻的人」和小三，這是指她政治生涯早期曾淪為情婦的謠言。

據報導，中文社交媒體流傳的幾乎所有謠言，都是引述美國極右翼網紅的傳播，但中文社交媒體的許多用戶並不熟悉賀錦麗，因而輕易把這些網路文章當真。

與此同時，明顯突然有更多的發文讚揚川普（Donald Turmp）在最近遇刺未遂的英雄主義表現，聲稱即使對陣賀錦麗，總統之位也已經是他的囊中之物。

分析人士表示，俄羅斯最近對選舉的干預，已體現莫斯科長期以來更希望川普當總統的傾向，但大陸的干預更意圖在美國這個民意越來越分裂的民主國家中挑起普遍的不和。分析人士還說，大陸的干預活動越來越活躍。

據報導，前美國國防部負責東亞事務的副助理部長柯林克（Heino Klinck）告訴美國福斯新聞（FoxNews）：「他們在歪曲事實，而且是從美國民主混亂不堪、不安全、充滿暴力、不穩定的角度歪曲事實——這相當於是在對大陸民眾說，大陸的制度要好得多。」