賀錦麗稱「已準備好辯論」控川普反悔 川普陣營：先獲提名再說
美國副總統賀錦麗今天告訴記者，她已經「準備好跟川普辯論」，然而共和黨總統候選人、前總統川普的競選團隊表示，賀錦麗正式獲得民主黨提名前，川普不會同意與她進行辯論。
美聯社報導，賀錦麗（Kamala Harris）指控川普（Donald Trump），對於他先前同意參加9月10日由美國廣播公司新聞網（ABC News）主辦的辯論會「出爾反爾」。
賀錦麗近日造訪印第安納州與德州，之後又抵達馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），她強調說，自己認為選民有權看到她與川普在台上辯論。
預計9月10日舉行的辯論會，原本是美國總統拜登（Joe Biden）與川普同意進行的兩場辯論會之一。
首場辯論會是在6月27日由美國有線電視新聞網（CNN）主辦，然而拜登辯論表現不佳，之後宣布退選並表態支持賀錦麗接棒參選。
川普先前曾表示，他傾向改由福斯新聞（FoxNews）主辦第2場辯論會，而且他願意跟賀錦麗辯論不只一次。
法新社報導，川普競選團隊今天則指出，由於民主黨尚未正式提名賀錦麗為總統候選人，川普拒絕安排與她進行辯論。
川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）透過聲明說：「民主黨人正式決定他們的提名人選前，無法確定大選辯論細節…現在跟賀錦麗安排（辯論相關）事宜並不恰當，因為民主黨人很可能還會改變主意。」
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