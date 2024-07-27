拜登可為競選助力？賀錦麗對決川普 還有「網路迷因」這一招

美國總統拜登在台灣時間25日早上8點發表全國演說，這也是他21日宣布不再連任、力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選後的首度談話，他雖然說自己要交棒給新一代，卻也強調，在剩餘的任期，還要處理許多未完成的工作。至於看來「倉促上陣」的賀錦麗，她的出線能扭轉大選賽局嗎？

《Vox》報導指出，拜登的全國演說，將成為他政治生涯關鍵性的一刻。這次演講試圖以優雅的方式結束政治生涯，但也提醒人們，在宣布這個前所未有的決定（指拜登自己的退選）幾天後，國家已經迅速向前邁進。

的確，在拜登宣布退選後，民主黨代表便迅速轉而支持拜登力薦的接班人選：副總統賀錦麗（Kamala Harris）。CNN委託獨立民調機構SSRS進行調查，近9成的民主黨選民認為，拜登做出了正確的選擇，媒體的焦點轉向賀錦麗，民主黨也展現團結以擊敗共和黨總統候選人川普的氣勢。

「我決定交棒給新一代，這是團結我們國家的最佳方式，」拜登說。

「我決定交棒給新一代，這是團結我們國家的最佳方式，」拜登說。路透

但除此之外，他還希望解決未完成的問題，包括承諾繼續保護國內外民主，以及誓言在卸任前，讓加薩地區停火。

只是，在拜登繼續執行未完成目標和國家需求的同時，競選活動也在進行，他能在選戰中扮演什麼角色？

專家：拜登可以為賀錦麗提供幫助

專家認為，拜登可以在競選路上提供賀錦麗幫助。

拜登自己也這麼認為，他先前提到自己仍然在路上，不會消失，「賀錦麗堅強、有能力，她是我們國家的領導者。」

擔任前參議員桑德斯（Bernie Sanders）競選顧問的羅查（Chuck Rocha）表示，拜登可以幫助賀錦麗，在賓州和密西根州的白人藍領選民中取得支持，因為他們曾幫助拜登在2020年時獲得勝利。

Blueprint首席研究員史密斯（Evan Roth Smith）說，拜登需要跟那些支持他的選民交流，告訴他們不僅要出來投票支持賀錦麗，還要為她拉更多票。「而且，選民不會將通膨和移民等議題聯想到賀錦麗，她有機會與拜登做出區隔，」史密斯說。

民調專家阿曼迪（Fernand Amandi）認為，拜登可以強調他任內的政績，來作為「賀錦麗的競選助力」，以顯示賀錦麗在政績中發揮的作用。不過，阿曼迪也提到，如果拜登繼續參加那些他容易口誤的競選活動，將會引發更多有關他是否應該繼續擔任總統的問題。

史密斯也說，拜登面臨極大的壓力，特別是在辯論會後，「他不用再參加那些他不擅長的活動。」

綜上所述，專家們一致認同，拜登的策略是盡可能幫助賀錦麗，但要小心別暴露出自己的弱點，並在剩餘任期內履行總統的職責，包括外交和團結盟友等。雖然對民主黨來說，風險仍然很高，但如同拜登自己所說，在任何人，即使是賀錦麗接手前，他仍必須「完成工作」。

此外，《Vox》分析，賀錦麗之後，還必須要慎選一位重要的助手：她的副總統候選人。「賀錦麗和她的競選搭擋，將會與川普和范斯形成鮮明對比，」羅查指出。

其實，除了拜登和賀錦麗尚未選定的副手人選，她還有一個有力的助手：網路迷因。

颳起迷因風潮！賀錦麗吸引Z世代注意

「賀錦麗是Brat，」英國流行歌手酷娃恰莉（Charli XCX）在X上寫道。

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) 2024年7月22日

《衛報》報導，Brat不僅是酷娃恰莉專輯的名稱，還是一種生活方式。酷娃恰莉在TikTok上解釋，所謂的「Brat」就是有點邋遢、喜歡派對、有時候會說些蠢話的女孩，雖然有時會低落，但仍會持續狂歡下去。

在收到酷娃恰莉的支持後不久，賀錦麗競選團隊也將官方X帳號的背景，更換為跟酷娃恰莉Brat專輯一樣的萊姆綠。

賀錦麗競選團隊將官方X帳號的背景，更換為跟酷娃恰莉Brat專輯一樣的萊姆綠。X@KamalaHQ截圖

除了Brat，賀錦麗在去年發表演講時，引用母親說的話：「你們年輕人以為自己是從椰子樹上掉下來的嗎？」說完還發出「魔性笑聲」，這也讓川普形容她是「起笑錦麗」，笑起來就像是瘋子。

On this day one year ago, Vice President Kamala Harris said, “you think you just fell out of a coconut tree?” pic.twitter.com/Vh5OTv3XlF — Know Your Meme (@knowyourmeme) 2024年5月10日

但這個演講片段在TikTok上造成風潮，各地酒吧紛紛搭順風車，推出以椰子為主題的飲料。

長期以來，許多候選人都希望利用名人或KOL來吸引年輕選民支持。舉例來說，希拉蕊（Hillary Clinton）在2016年推出「寶可夢去投票」（Pokémon go to the polls）的口號，但效果差強人意。而去年，美國天后泰勒絲（Taylor Swift）呼籲粉絲，在美國總統初選時去投票，雖然沒有明確講出支持誰，但讓選民註冊人數激增不少。

前賀錦麗講稿寫手雷諾茲（Gevin Reynolds）說，她投入迷因的行為相當聰明，「這代表賀錦麗意識到年輕選民扮演的角色。」

儘管這對較年長的選民感到困惑，但Brat和椰子樹迷因仍造成風潮，CNN主播塔珀就表示他「會努力成為brat」，電視節目主持人赫伯（Stephen Colbert）還在節目上，跳了一段以Brat為主題的TikTok舞蹈。

《BBC》則認為，雖然拜登退選和賀錦麗的接棒，為選舉帶來不確定性，但迷因哏確實吸引了不少年輕選民，賀錦麗團隊也募集了超過一億美元（約新台幣32億元）的競選資金、吸引了約五萬多名志工投入。

迷因將拉抬賀錦麗選情？

東北大學教授海恩申（Katherine Haenschen）指出，雖然賀錦麗的迷因策略，跟歐巴馬的成功方式類似，但歐巴馬競選時還沒有TikTok，臉書也才剛流行起來。海恩申說，團隊應該讓迷因順其自然地發展，刻意為之可能會有反效果。

而佛羅里達大學教授格蘭特（Rachel Grant）則分析，賀錦麗的迷因風潮，讓她可以擁抱各種不同身份，年輕選民可從中找到一些有共鳴的片段，比如她在母校霍華德大學的經歷或墮胎權議題。

距離選舉還有四個月，然而，格蘭特認為，民主黨必須在迷因和關鍵議題上取得平衡，以確保選民投票率。

「她的競選主軸不能只集中在椰子樹和Brat等迷因上，應該集中在她能為美國人民做什麼。」

（本文出自2024.07.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）