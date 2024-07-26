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賀錦麗向教師喊話 痛批川普等共和黨人危害自由

中央社／ 休士頓25日綜合外電報導

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在美國教師聯盟大會上發表演說，抨擊前總統川普及「極端」共和黨人，試圖在2024年總統大選之前凝聚民主黨陣營的關鍵力量。

賀錦麗身為美國首位女性副總統，正力拚在11月大選再創歷史。

81歲現任總統拜登上月底與川普辯論時表現不佳，引發外界對他心智能力與民調持續低迷的擔憂，他本月21日宣布放棄競選連任，並力挺59歲的賀錦麗接棒參選。自她宣布參選後，已獲得工會組織、少數族裔和黨內人士的廣泛支持。

法新社報導，賀錦麗在率先表態支持她的美國教師聯盟（American Federation of Teachers）休士頓大會上提出警告，川普陣營正對「得來不易的自由」發動全面攻擊，引來熱烈掌聲。

她說：「當你們在教導民主和代議制政府時，極端分子在打壓神聖的投票自由；當你們努力營造安全友善的學習環境時，極端分子卻攻擊我們免於槍枝暴力的自由。」

她進一步抨擊道：「他們還敢要求教師在教室裡配槍，卻拒絕通過合理的槍枝安全法案。」

賀錦麗自稱是「公共教育之光」，她結合個人經歷與政治理念，向在場聽眾強調，教育工作「關乎個人與專業…極為重要」。

川普 美國大選 賀錦麗

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