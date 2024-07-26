柯瑞盼奧運奪金帶給賀錦麗正能量 讓國家更團結

美國NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）今天在巴黎的記者會上表示，支持賀錦麗競選總統；他希望能在奧運贏得一面金牌，為賀錦麗帶來正能量，並使美國在大選前更加團結。

美國男籃代表隊今天在巴黎與塞爾維亞進行小組賽。信使新聞（The Mercury News）報導，柯瑞在賽前記者會上表示，「拜登總統支持下，副總統賀錦麗已準備好投入精力打選戰，如果她競選並贏得選舉，那將是件大事。」

賀錦麗（Kamala Harris）出身奧克蘭市（Oakland），長期為勇士隊球迷。

柯瑞說希望能以巴黎奧運的一面金牌為賀錦麗帶來正能量，讓美國在大選前更加團結，「她（賀錦麗）代表灣區，她一直大力支持我們，所以我想把這種能量回饋給她。」

柯瑞也說，美國隊在奧運殿堂代表國家，接下來幾個月對美國未來方向有非常大的意義，希望透過運動凝聚大眾，繼續團結國家。他認為正能量很重要，「她（賀錦麗）知道我們國家現在有多分裂，我對她未來的旅程感到振奮」。

拜登（Joe Biden）退選後，表態支持賀錦麗的黨代表人數已超過提名門檻。

柯瑞之外，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）也表態挺賀錦麗。他告訴記者賀錦麗是一個好的候選人，並表示「我會支持她」。