拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

美國總統拜登25日發表退選演說，針對他的表現，拜登私人醫師歐康納（Kevin O’Connor）罕見直接回應媒體提問，稱拜登的精神敏銳度相當「出色」，堅稱他並未罹患帕金森氏症或相關疾病。

紐約郵報報導，拜登私人醫師歐康納25日抵達白宮途中，被記者攔截採訪，問及拜登的健康狀況，而他微笑堅稱：「好極了。」

儘管記者不斷追問拜登的心理認知狀況，歐康納依然回答：「好極了。」記者繼續問有沒有對拜登進行認知測驗，歐康納則一口咬定：「我們不需要。他每天都在這裡。」

當歐康納轉身離開時，記者又問外界對拜登的帕金森氏症的猜測是否有其道理，以及當時帕金森氏症專家訪問白宮，是否與這種擔憂有關，而歐康納堅稱：「不，他很好。」

拜登25日發表退選演說，有醫生評估認為，他眨眼頻率過低且說話音量很小，很可能都是帕金森氏症前兆。