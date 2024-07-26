共和黨議員預測川普內閣 蓬佩奧管國防盧比歐掌外交

共和黨總統候選人川普的黨內盟友預計，他若勝選會從參議院大幅挖角，盧比歐可能擔任國務卿，前美國駐日大使海格提有望出任財政部長。有參議員認為，前國務卿蓬佩奧是最有可能出掌五角大廈的人選。

美國「國會山莊報」（The Hill）今天報導，共和黨對川普於11月擊敗民主黨賀錦麗（Kamala Harris）信心滿滿，黨員間熱議如果川普再入白宮，誰將掌聯邦各部門，被點名的人選包括海格提、盧比歐、柯頓及蓬佩奧。

共和黨人也期望在11月大選一舉拿下參議院，但一些共和黨參議員會盼望藉由離開國會去領導部會來衝高自己的知名度。

參議員布勞恩（Mike Braun）是川普的盟友，他表示：「我認為我們會有一群非常適合入閣的人。」

他說，川普副手口袋人選都可能出線。行政部門需要人才來「約束那些管理不善、支出龐大、且未產出成果的機構」。

「國會山莊報」指出，曾在川普執政時擔任駐日大使的參議員海格提（Bill Hagerty）有望出任財政部長。

海格提進入國會前，已在私募股權界闖出一片天。在成立自己的私募股權公司之前，他曾在矽谷的投資公司工作。共和黨籍的羅姆尼（Mitt Romney）2012年參選總統時，海格提擔任羅姆尼陣營的國家財政幕僚。

「如果他被選中，他將表現出色」，參議院財政委員會首席議員克雷波（Mike Crapo）說。「他對經濟有正確的理解，對金融界有正確的認識。」

海格提在擔任駐日大使後，曾被視為川普的國務卿人選之一。

古巴移民之子、佛羅里達州聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）是參議院情報特別委員會的第二把手，也是參議院外交政策專家之一，這使他能領導中央情報局、出任國家情報總監或掌國務院。

盧比歐是參議院對抗中國在亞太區域領土及經濟野心的先鋒，2022年曾提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）。他也直言不諱主張推翻委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro），並呼籲對古巴維持強硬的外交政策。

在川普欽點參議員范斯（J.D. Vance）為共和黨副總統候選人前，盧比歐是多家美媒押寶的熱門副手人選之一。

參議員朗茲（Mike Rounds）說，西班牙語流利的盧比歐將是國務卿的有力人選。「盧比歐會非常出色。他在外交關係方面擁有豐富的背景」。

參議員柯頓（Tom Cotton）曾隨第101空降師和省級重建隊兩度前往伊拉克及阿富汗作戰，獲得銅星勳章等榮譽。他如今是參議院國防議題的要角，也是參議院軍事委員會成員。

有參議員讚柯頓是川普有力的副手。柯頓與參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）關係密切，預計麥康奈年底卸任領袖後將聚焦增加國防部預算。

一位共和黨參議員稱讚柯頓「聰明」，預測柯頓將積極改革國防部的官僚體制。「他確實在（國防部長）候選人之列」。

然而，一些參議員認為蓬佩奧（Mike Pompeo）是最有可能擔任川普政府國防部長的人選。蓬佩奧屬抗中大鷹派，立場友台，2021年與拜登政府交接前夕，宣布取消美台交往限制。

有參議員說，蓬佩奧會是不錯的國防部長，柯頓更棒。「柯頓會出些狠招，這是一定要的。」