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民調：賀錦麗對戰川普 表現勝過拜登

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國愛默生學院/國會山莊報今天公布的民調顯示，美國副總統賀錦麗在可能左右11月5日大選結果的戰場州中，表現優於總統拜登，縮小了與共和黨總統候選人川普的差距。

路透社報導，愛默生學院/國會山莊報（EmersonCollege/The Hill）民調顯示，前總統川普在4個關鍵州仍領先賀錦麗（Kamala Harris）：亞利桑那州以49%對44%領先，喬治亞州是48%比46%，密西根州則是46%比45%，賓州48%比46%。值得注意的是，在威斯康辛州，川普和賀錦麗以47%打成平手。

對比本月稍早愛默生學院的一項民調結果，賀錦麗在這5個州的表現均超越了拜登。

拜登本月21日宣布退出競選，並力挺賀錦麗成為2024美國大選民主黨總統候選人後，賀錦麗本週隨即展開競選活動。

愛默生學院的最新民調是於本月22日至23日進行，調查對象為登記選民，每個州的誤差範圍為正負3.4個百分點。

另一方面，紐約時報/謝納學院（The New YorkTimes/Siena College）今天發布的全國性民調也顯示，賀錦麗對上川普的表現優於拜登。在登記選民中，川普以48%對46%領先賀錦麗；相較之下，3週前的民調顯示川普以49%對41%領先拜登。

紐約時報/謝納學院民調對象為全國1142名登記選民，誤差範圍為正負3.3個百分點。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）23日公布的全國性民調則顯示，賀錦麗以44%對42%領先川普，這個差距在3個百分點的誤差範圍內。

川普 美國大選 賀錦麗

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