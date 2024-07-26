范斯曾說賀錦麗沒有孩子無法治國 好萊塢女星反彈

美國共和黨副總統提名人范斯曾批評副總統賀錦麗像是「沒有孩子的養貓女士」，會讓全國人民都很痛苦。好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓今天在社群媒體反批范斯。

前總統川普競選2024年總統大選，上週宣布39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D.Vance）擔任副手。最近幾天在社群媒體X上流傳一段3年前的影片，范斯在新聞節目上批評幾個民主黨重要人物沒有子女，不該把國家交給他們。

范斯2021年競選參議員時，接受福斯新聞（FOXNews）主持人卡爾森（Tucker Carlson）在節目上的訪問，點名民主黨政治人物賀錦麗（Kamala Harris）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。

范斯當時批評「整個民主黨的未來都掌握在這些沒有孩子的人們手上」，質疑選民如何能把國家交到這些人手上，他認為這些政治人物沒有子女，對國家未來的投入程度較少。

范斯在這段3年前的影片中，把賀錦麗類比為「沒有孩子的養貓女士」（childless cat ladies）。他說美國和大企業實際上被一群「沒有孩子的養貓女士」管理，「無論是他們的生活和所做的決定都很悲慘，所以他們要讓這個國家其他人一樣悲慘」。

以影集「六人行」（Friends）走紅的女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）今天在社群媒體Instagram限時動態上貼出范斯這段訪談影片，「我真的不敢相信這些話來自可能成為美國副總統的人」。

這則限動的文字寫著：「我只能說，范斯先生，我祈禱有一天您的女兒有幸能靠自己生孩子。我希望她不需要尋求體外人工受精（IVF）作為第二選項。因為你正在剝奪她的這個選項。」

55歲的珍妮佛安妮斯頓過去與布萊德彼特（BradPitt）、賈斯汀瑟魯（Justin Theroux）兩段婚姻當中都沒有生孩子。

她2022年在一段媒體訪談中談到自己一直很想懷孕，「我曾經嘗試懷孕，生孩子的這段路對我來說非常艱難」。回應多年來外界對她不想生孩子的揣測，她說：「真的很難，我做過試管嬰兒、喝過中藥，你想得到的各種方法。」

珍妮佛安妮斯頓反擊媒體，把她描繪成一個自私、只關心自己事業的女性。她駁斥媒體傳言前夫因為她不生孩子而與她分手，「完全是謊言」。她語帶反諷說：「天啊，一個女人怎麼可以如此成功又沒有孩子，真是罪該萬死。」

賀錦麗沒有親生子女，但與丈夫任德龍（DougEmhoff）及其與前妻生下的艾拉（Ella Emhoff）和柯爾（Cole Emhoff）共組家庭。

隨著范斯「沒有孩子的養貓女士」言論發酵，艾拉在社群媒體Instagram的限時動態上為繼母賀錦麗發聲：「有我和柯爾這樣可愛的小孩子，怎麼會『沒有孩子』呢？我愛我的3個爸媽。」