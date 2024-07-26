賀錦麗多次為巴勒斯坦發聲 對以色列政策受關注

可望代表民主黨參選總統的賀錦麗近日缺席以色列總理尼坦雅胡在美國國會的演說，被視為與「戰爭總理」保持距離。她曾公開批評以色列，也多次公開或私下發言為巴勒斯坦的處境發聲。

美國國會24日邀請尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）演說，這類場合通常由美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）主持，但她以已安排在印第安納州的造勢為由，巧妙避開需要迎接尼坦雅胡、坐在講台後方與他同框的鏡頭。

在以巴衝突中，美國一向較支持以方，總統拜登（Joe Biden）更是如此。根據美媒報導，他曾說自己是猶太復國主義者（Zionist），對以色列有深厚的情感依附，深植於個人的價值觀，可追溯到他成長過程、及父親對他的影響。

掌控加薩（Gaza）的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在去年10月7日襲擊以色列，挾持人質，引發以色列重砲回擊，為救出所有人質、剿滅哈瑪斯而發動的戰爭持續至今，已有約4萬名巴勒斯坦無辜平民遭到殺害。

拜登持續運送武器到以色列、無法阻止以軍傷害平民，而引發批評，已有12名官員辭職，拜登在年輕、阿拉伯裔、非裔美國人、穆斯林社群的支持度大跌。

華府智庫卡內基國際和平基金會（CarnegieEndowment for International Peace）資深研究員米勒（Aaron David Miller）對美國全國公共電台（NPR）指出，賀錦麗多次公開對巴勒斯坦人的苦難表示同情與理解，與拜登很不同。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，白宮去年2月聚集宗教界人士討論加薩情勢，賀錦麗的牧師懇求她為巴勒斯坦人發聲；她不久後利用出席阿拉巴馬州一場紀念種族平權運動的機會，具體描述巴勒斯坦人在戰火下的處境。

「我們看到有家庭靠吃樹葉或動物飼料維生，婦女在幾乎沒有醫療照顧的情況下生下營養不良的嬰兒，兒童因營養不良和脫水而死亡。」

報導說，拜登政府官員雖也多次提到加薩的人道危機，呼籲以色列允許更多人道援助，但都沒有像賀錦麗那樣詳細描述巴勒斯坦的狀況。

賀錦麗去年12月代表出席在杜拜舉行的聯合國氣候峰會，與阿拉伯國家領袖會談，除了提到以色列救出人質的重要性，同時批評以色列在加薩的致命攻擊，「太多無辜的巴勒斯坦人被殺死」、「以色列防衛自己，但是怎麼做很重要」。

華郵報導，賀錦麗的幕僚強調，她深信以色列有權自我防衛，每次演講都會提到這點，支持以色列的立場也與拜登政府一致。但在政策制定的內部會議中，當她認為沒有充分考慮到巴勒斯坦時，她會提出巴勒斯坦的觀點。

許多民主黨支持者因以哈戰爭而在上半年民主黨初選發起選以上皆非、或寫下不表態（uncommitted）的不投拜登運動。全國有超過70萬張抗議投票。拜登退出選舉後，這些選民能否回流與賀錦麗對此議題的立場有一定關係。

美國有線電視新聞網（CNN）說，賀錦麗若勝選是否會停止軍援以色列，受訪專家都說無法預測，無法從一個副總統的作為判斷他們當上總統後會怎麼做。

賀錦麗的先生任德龍（Doug Emhoff）是猶太人。CNN報導，任德龍24日臨時與民主黨支持者、美國猶太民主會議（JDCA）召開線上會議，強調賀錦麗一直是以色列的堅定支持者，將會確保以色列的自我防衛。