槍手輪廓模糊 特勤局籲川普別在戶外造勢

華盛頓郵報廿三日引述知情人士報導，川普十三日在賓州巴特勒市遇刺後，負責保護他的特勤局建議川普競選團隊別再安排戶外造勢，或有大批群眾湧入的其他戶外活動。

對接下來的造勢活動，川普陣營正尋找室內場地，像籃球場、體育館或足以容納數千人的空間。目前尚未再安排任何大規模戶外活動。

川普自二○一六年參選總統以來，已舉辦數百場戶外造勢，這類活動常辦在機場，或選在露天市集場地、足球場或其他大型戶外場所。

川普競選團隊幕僚坦言，室內造勢活動開銷較大，但維安效果較佳，除能控制進場人數，死角也較少。

另外，對川普遭槍擊案，美國聯調局（ＦＢＩ）局長瑞伊廿四日在聯邦眾議院司法委員會作證時說，槍手庫克斯六日曾在Google搜尋「歐斯華距甘迺迪有多遠」的關鍵字句。

在川普十三日上台演說前約兩小時，庫克斯也曾操縱一架無人機飛越會場上空。

至今亦無證據顯示庫克斯有任何幫凶或同謀，執法單位對其行刺動機仍幾乎一無所知。