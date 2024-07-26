歐巴馬扮「桶箍」 將表態挺賀

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿五日引述四位知情人士報導，在民主黨籍副總統賀錦麗廿一日宣布爭取總統提名後，黨內大老、前總統歐巴馬已和她密切接觸，兩人本周已多次交談。歐巴馬私下已完全支持她參選，並計畫很快將表態支持。

歐、賀已持續定期聯繫，歐巴馬並認為她的競選已有「好的開始」。他是尚未公開挺賀的民主黨大老之一，比起其他已公開相挺的黨內領袖，他對賀的支持仍未公開。

尚不清楚歐巴馬表態挺賀的確切時日，但知情人士指稱，他不想蓋過廿四日發表全國演說的拜登鋒頭。

賀錦麗正尋求保持自她宣布爭取提名以來，在黨內享有的競選能量。歐、賀兩人商討後，希望歐巴馬的公開支持能為她大大加分。歐巴馬妻子、前第一夫人蜜雪兒亦挺賀參選。

歐巴馬顧問、白宮前發言人舒茲指稱，賀錦麗的競選策略是基於擴大歐巴馬公開挺她的效應，尤其是精心挑選歐巴馬在哪個場合與時機表態挺賀，最能有助她的選情。

歐、賀近來交談時，歐巴馬已提供自己兩度角逐總統大位的成功經驗，包括打選戰和其他相關面向。歐巴馬認為，賀錦麗在極短時間內擔下很多責任，他將自己定位為賀邁向白宮的「資源」與軍師，在距十一月投票日僅剩一百天內，指引她打場意義重大的選戰。

歐巴馬自認為他這次的作用是「桶箍」，使黨內團結向前，他今秋可望頻頻為民主黨競選活動站台。

歐、賀其實已相識多年，歐巴馬二○○八年首度參選總統時，賀錦麗很早就出面支持，並在歐巴馬二○一二年尋求連任的民主黨全代會時上台助講。歐巴馬則在賀錦麗參選加州檢察長以及加州聯邦參議員時為她助選。

另外，紐約郵報廿四日獨家報導稱，歐巴馬原寄望亞利桑那州聯邦參議員、前太空人凱利取代拜登參選，因此歐巴馬才至今未公開表態支持賀錦麗。