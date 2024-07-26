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賀錦麗出擊 端百日勝選方針

聯合報／ 記者顏伶如、張文馨／綜合報導
賀錦麗廿四日在印第安納州出席非裔姊妹會活動時，向台下支持者揮手。美媒報導，歐巴馬將很快表態支持她。（路透）
賀錦麗廿四日在印第安納州出席非裔姊妹會活動時，向台下支持者揮手。美媒報導，歐巴馬將很快表態支持她。（路透）

華盛頓郵報及美國國會山莊報報導，賀錦麗競選團隊廿四日公布四頁備忘錄，闡述如何能在僅餘約一百天擊敗川普的致勝策略。內容強調她正站在強有力位置，能使協助拜登上次打敗川普的聯盟進一步擴大，並爭取選民支持。

該備忘錄寫道，賀錦麗特別需爭取尚未決定投票動向的少數族裔和年輕選民支持，而且她在保障墮胎權議題上有優勢。她還接收拜登原本競選團隊的運作架構，並自廿一日下午至廿三日晚間共募款一點二六億美元。

備忘錄提到的致勝策略，聚焦中西部「藍牆」三州：密西根、威斯康辛和賓州。藍牆由沿著五大湖的搖擺州組成，若賀錦麗能像拜登上次鞏固這堵牆，即使川普拿下喬治亞州、亞利桑那州和內華達州，她仍有勝算。

賀錦麗亦在「陽光帶」各州表現不錯，包括北卡羅來納、喬治亞、亞利桑那與內華達。

前拜登競選總幹事在該備忘錄寫道，「我們將在這幾州採防守策略，而現有資源和競選基礎足以做到」。賀錦麗目前處於有利地位的三大理由包括：享有二○二○年「拜賀配」的支持基礎、能擴大「抗川」聯盟，以及民主黨換將使她能爭取尚未決定投票給誰的選民支持。

另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）最新民調，目前川、賀兩人聲勢不相上下，川普支持率為百分之四十九、賀錦麗百分之四十六，差距在誤差範圍內。ＣＮＮ分析她的民調表現優於拜登。

ＣＮＮ民調顯示，賀錦麗出馬留住百分之九十五的拜登支持者；上次投給川普的選民，在該民調有百分之九十二繼續挺他；而以前既不支持拜也不支持川的選民，現在有百分之卅支持賀、百分之廿七支持川。

在看好度上，百分之六十四受訪者看好川普勝選。賀錦麗較獲女性及有色族裔選民青睞，川普則在男性與白人選民占優勢；年輕選民較支持賀，年長較偏好川。

川普 美國大選 賀錦麗

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