11分鐘談退選決定 拜登：是時候交棒

美國總統拜登廿四日晚間在白宮橢圓形辦公室發表全國演說。他以「捍衛民主」為主軸貫穿演說，而交棒給下一代是最好方式；美國有讓嶄新及更年輕聲音發聲的時間空間，此一時空正是現在。他推崇副總統賀錦麗有經驗、很堅韌也有能力，將交由美國人民選擇。

拜登廿一日突在社群媒體Ｘ宣布放棄連任，並支持賀錦麗參選，以在十一月大選擊敗前總統川普。拜登廿四日用約十一分鐘說明退選決定，其家人也在旁聆聽。

拜登認為，美國的精神和本質仍遭威脅。他這三年多來致力增加就業機會、降低通膨與處方藥價格，團結盟友和重塑美國領導地位。

喊話選民「相信價值」

拜登向美國人民喊話說，「我們必須決定是否仍相信誠實、正直、尊重、自由、正義和民主」，「此刻我們能否辦到，不要將意見不同的人視為敵人、而是視為美國同胞？」「品格在公共生活中依然重要嗎？我相信各位知道這些問題的答案」。

拜登相信，他對美國在內政外交上的願景均可在其第二任期實現，但捍衛美國岌岌可危的民主，遠比任何頭銜重要，「我已決定最好的方式是交棒下一代」。他說，「我尊敬（總統）這個職位，但我更愛國家」。

剩餘任期繼續援烏抗俄

拜登提到，他將持續履行剩餘半年任期的職務，降低家戶生活成本、促進經濟發展，並捍衛個人自由與公民權利。「我將繼續譴責仇恨和極端主義，明言美國沒容納政治或任何暴力的空間」。

拜登說，「我們將繼續號召國家組成聯盟，阻止俄羅斯總統普亭接管烏克蘭並造成更多損傷。我們還將使北約組織更強大團結，我將持續對太平洋盟邦做相同作為」。

對中國大陸和中東，拜登指稱，當他初任總統時，外界咸認為中國勢必將超越美國，但如今已變。他並矢言將持續致力使以哈戰爭畫下句點，替中東帶來和平安全。拜登結尾時表示，美國偉大之處在於，不是由國王與獨裁者統治、而是人民，歷史、權力及美國的理念皆握在各位手中。

民主黨籍大老、眾議院前議長裴洛西在Ｘ發文，稱讚拜登是美國「最具影響力總統之一」，該演說顯示他站在歷史的正確和未來的正確一邊。前總統歐巴馬亦在Ｘ發文感謝拜登「一生服務美國人民」，而美國的神聖事業「比我們任何一人都還重要」。

川普酸：爛到難以理解

川普則在自創社群媒體真實社群寫道，拜登演說「爛到難以理解」，還酸拜、賀兩人是美國一大恥辱。

美國哥倫比亞大學學者那夫塔利在「外交事務」雜誌網站廿二日刊登的專訪建議，拜登可用剩餘任期效法民主黨籍前總統詹森，投入中東等外交事務。

詹森一九六八年三月宣布不競選連任，同年並宣布美國將協商擺脫越戰泥淖的具體承諾。

美國德州農工大學教授默西卡指出，該演說雖未點名川普，但拜登談到兩極化及暴力，這些嚴厲警告在在使人回想起川普及其任內。美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元說，該演說最主要的訊息就是拜登要傳遞火炬給年輕世代，由他們管理美國。