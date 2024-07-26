聽新聞
test
0:00 / 0:00

11分鐘談退選決定 拜登：是時候交棒

聯合報／ 記者張文馨、編譯茅毅／綜合報導
美國總統拜登廿四日在白宮發表全國演說，闡述他放棄競選連任的主因。（法新社）
美國總統拜登廿四日在白宮發表全國演說，闡述他放棄競選連任的主因。（法新社）

美國總統拜登廿四日晚間在白宮橢圓形辦公室發表全國演說。他以「捍衛民主」為主軸貫穿演說，而交棒給下一代是最好方式；美國有讓嶄新及更年輕聲音發聲的時間空間，此一時空正是現在。他推崇副總統賀錦麗有經驗、很堅韌也有能力，將交由美國人民選擇。

拜登廿一日突在社群媒體Ｘ宣布放棄連任，並支持賀錦麗參選，以在十一月大選擊敗前總統川普。拜登廿四日用約十一分鐘說明退選決定，其家人也在旁聆聽。

拜登認為，美國的精神和本質仍遭威脅。他這三年多來致力增加就業機會、降低通膨與處方藥價格，團結盟友和重塑美國領導地位。

喊話選民「相信價值」

拜登向美國人民喊話說，「我們必須決定是否仍相信誠實、正直、尊重、自由、正義和民主」，「此刻我們能否辦到，不要將意見不同的人視為敵人、而是視為美國同胞？」「品格在公共生活中依然重要嗎？我相信各位知道這些問題的答案」。

拜登相信，他對美國在內政外交上的願景均可在其第二任期實現，但捍衛美國岌岌可危的民主，遠比任何頭銜重要，「我已決定最好的方式是交棒下一代」。他說，「我尊敬（總統）這個職位，但我更愛國家」。

剩餘任期繼續援烏抗俄

拜登提到，他將持續履行剩餘半年任期的職務，降低家戶生活成本、促進經濟發展，並捍衛個人自由與公民權利。「我將繼續譴責仇恨和極端主義，明言美國沒容納政治或任何暴力的空間」。

拜登說，「我們將繼續號召國家組成聯盟，阻止俄羅斯總統普亭接管烏克蘭並造成更多損傷。我們還將使北約組織更強大團結，我將持續對太平洋盟邦做相同作為」。

對中國大陸和中東，拜登指稱，當他初任總統時，外界咸認為中國勢必將超越美國，但如今已變。他並矢言將持續致力使以哈戰爭畫下句點，替中東帶來和平安全。拜登結尾時表示，美國偉大之處在於，不是由國王與獨裁者統治、而是人民，歷史、權力及美國的理念皆握在各位手中。

民主黨籍大老、眾議院前議長裴洛西在Ｘ發文，稱讚拜登是美國「最具影響力總統之一」，該演說顯示他站在歷史的正確和未來的正確一邊。前總統歐巴馬亦在Ｘ發文感謝拜登「一生服務美國人民」，而美國的神聖事業「比我們任何一人都還重要」。

川普酸：爛到難以理解

川普則在自創社群媒體真實社群寫道，拜登演說「爛到難以理解」，還酸拜、賀兩人是美國一大恥辱。

美國哥倫比亞大學學者那夫塔利在「外交事務」雜誌網站廿二日刊登的專訪建議，拜登可用剩餘任期效法民主黨籍前總統詹森，投入中東等外交事務。

詹森一九六八年三月宣布不競選連任，同年並宣布美國將協商擺脫越戰泥淖的具體承諾。

美國德州農工大學教授默西卡指出，該演說雖未點名川普，但拜登談到兩極化及暴力，這些嚴厲警告在在使人回想起川普及其任內。美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元說，該演說最主要的訊息就是拜登要傳遞火炬給年輕世代，由他們管理美國。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

擊敗川普？賀錦麗團隊公布104天勝選策略

【Daily Podcast】拜登在白宮正式宣布退選，民主黨八月初宣布總統候選人

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊 都是帕金森氏症前兆

拜登發表退選後演說！第一夫人籲相信賀錦麗 裴洛西、歐巴馬齊發聲

相關新聞

11分鐘談退選決定 拜登：是時候交棒

美國總統拜登廿四日晚間在白宮橢圓形辦公室發表全國演說。他以「捍衛民主」為主軸貫穿演說，而交棒給下一代是最好方式；美國有讓...

歐巴馬扮「桶箍」 將表態挺賀

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）廿五日引述四位知情人士報導，在民主黨籍副總統賀錦麗廿一日宣布爭取總統提名後，黨內大老、前總統歐...

賀錦麗出擊 端百日勝選方針

華盛頓郵報及美國國會山莊報報導，賀錦麗競選團隊廿四日公布四頁備忘錄，闡述如何能在僅餘約一百天擊敗川普的致勝策略。內容強調...

英最大資產管理業者：共和黨大獲全勝機率已降 捨棄川普交易

英國最大資產管理業者法通資產管理（LGIM），已捨棄美國公債殖利率曲線將陡化的押注，因拜登退選降低共和黨大獲全勝的可能性...

槍手輪廓模糊 特勤局籲川普別在戶外造勢

華盛頓郵報廿三日引述知情人士報導，川普十三日在賓州巴特勒市遇刺後，負責保護他的特勤局建議川普競選團隊別再安排戶外造勢，或...

民調陷拉鋸 川普、賀錦麗將辯論

國會山莊報（The Hill）報導，福斯寄信給川、賀競選團隊，邀請兩人於9月17日（周二）舉行美國總統大選辯論。美國有線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。