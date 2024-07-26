民調陷拉鋸 川普、賀錦麗將辯論

國會山莊報（The Hill）報導，福斯寄信給川、賀競選團隊，邀請兩人於9月17日（周二）舉行美國總統大選辯論。美國有線電視新聞網（CNN）也報導，辯論將在搖擺州賓州舉行。

今年首場辯論，是由CNN於6月27日在亞特蘭大主辦，由現任總統拜登對決川普，但拜登表現差勁，在排山倒海壓力下，最終於日前宣布退選。拜登24日在退選後的首場全國演說強調，美國需要年輕新聲音，而這可能是他最後一次在白宮向全國發表演說。

賀錦麗表態代表民主黨角逐總統大選後，她與共和黨候選人川普的聲勢旗鼓相當，在民調上互有領先，而且都在誤差範圍內，可能要等到電視辯論後態勢才會比較明朗。

據媒體報導，福斯電視網（Fox）已邀請他們在9月17日參加由該公司主辦的總統大選辯論。

CNN於24日公布的最新民調顯示，川普的支持度為49%、賀錦麗則有46%，相差3個百分點；在此之前，路透的民調則顯示，賀錦麗支持率為44%、川普為42%，差距僅2個百分點，均落在誤差範圍，顯示兩者的支持度不相上下。

這項最新民調顯示，賀錦麗較獲女性及有色人種族群青睞，川普則在男性與白人族群占優勢，50歲是分水嶺，年輕族群支持賀錦麗，長者偏好川普；在獨立選民部分，賀錦麗獲43%支持，川普則為46%。