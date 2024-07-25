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英最大資產管理業者：共和黨大獲全勝機率已降 捨棄川普交易
英國最大資產管理業者法通資產管理（LGIM），已捨棄美國公債殖利率曲線將陡化的押注，因拜登退選降低共和黨大獲全勝的可能性。
彭博資訊報導，LGIM總體資產配置主管傑佛瑞說，如今川普獲勝、共和黨橫掃參、眾兩院的機率已降低。投資人已押注這種局面將重燃通膨，使美國財政狀況惡化，從而推升較長天期債券的殖利率。
隨著副總統賀錦麗在民主黨內的聲望愈來愈高，市場正重新評估以減稅和提高關稅為核心的「川普交易」。然而，由於聯準會（Fed）官員的評論與疲軟經濟數據提高了降息預期，25日殖利率曲線再次變陡。
傑佛瑞指出：「我們撤離了曲線陡化的布局，因為我們認為，拜登退出會遏制共和黨大獲全勝的勢頭。」LGIM的資產管理規模約為1.5兆美元。
賀錦麗的參選可能使11月的選戰更加激烈，而如果美國政府面臨兩黨分化，可能更難推動重大的政策變革。
傑佛瑞說：「目前尚不清楚這在多大程度上會影響總統選舉結果，但這確實將改變偏民主黨選民的投票率前景」、「市場非常看重政府是分化還是團結，以及由誰入主白宮。」
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