自家人不挺？侄子新書稱川普「種族歧視、反猶太」 競選團隊否認

美國前總統川普的侄子佛瑞德.川普三世(Fred Trump III)在他的新書中講述了一件陳年往事。佛瑞德指控他的叔叔在一輛心愛的汽車損壞後,使用了種族歧視的語言。

根據微軟國家廣播公司(MSNBC)的報導,從事房地產的佛瑞德,在他的新書「我們這一家:川普家族與我們如何走到這裡」(暫譯,All in the Family:The Trumps and How We Got This Way)作出了上述指控。這本書的內容,也被引述作為進一步了解川普種族歧視的言論。

不過,川普的競選團隊發言人史蒂文.張(StevenCheung)向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示,「這些東西完全是捏造的,完全是最高超的假新聞。」

川普的家人先前曾指控他使用種族歧視的言論。佛瑞德的妹妹瑪麗.川普(Mary Trump)2020年出書聲稱川普向來以使用種族主義和反猶太的誹謗字眼聞名。

她告訴微軟國家廣播公司(MSNBC)節目主持人麥多(Rachel Maddow)說,「一個以N為字首」的字,是她叔叔使用的侮辱性詞彙之一。當時川普的白宮發言人稱瑪麗.川普的書「簡而言之,就是一本充滿謊言的書」,並表示川普「不會使用這些字眼」。

川普的團隊也曾反駁非家族成員提出的類似說法。川普的前商業夥伴和白宮助手紐曼(OmarosaManigault Newman)2018年聲稱,她曾在國家廣播公司(NBC)的「誰是接班人」(The Apprentice)拍攝期間,親耳聽到川普使用N字開頭的錄音帶。

此一指控與川普姪女和侄子提出的指控一樣,受到當時白宮新聞秘書桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)的質疑,她將紐曼這位前幕僚斥為「心懷不滿的前白宮雇員」,「試圖從這些不實攻擊中獲利」。

多年來,川普的大部分種族主義行為與言論都是公開且有憑有據。他侄子的這項最新指控,再加上先前的種種,代表川普的私人形象可能比他的公開形象更要偏執一些。