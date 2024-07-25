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自家人不挺？侄子新書稱川普「種族歧視、反猶太」 競選團隊否認

中央社／ 紐約24日綜合外電報導
美國前總統川普。 法新社
美國前總統川普。 法新社

美國前總統川普的侄子佛瑞德．川普三世（Fred Trump III）在他的新書中講述了一件陳年往事。佛瑞德指控他的叔叔在一輛心愛的汽車損壞後，使用了種族歧視的語言。

根據微軟國家廣播公司（MSNBC）的報導，從事房地產的佛瑞德，在他的新書「我們這一家：川普家族與我們如何走到這裡」（暫譯，All in the Family:The Trumps and How We Got This Way）作出了上述指控。這本書的內容，也被引述作為進一步了解川普種族歧視的言論。

不過，川普的競選團隊發言人史蒂文．張（StevenCheung）向國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，「這些東西完全是捏造的，完全是最高超的假新聞。」

川普的家人先前曾指控他使用種族歧視的言論。佛瑞德的妹妹瑪麗．川普（Mary Trump）2020年出書聲稱川普向來以使用種族主義和反猶太的誹謗字眼聞名。

她告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）節目主持人麥多（Rachel Maddow）說，「一個以N為字首」的字，是她叔叔使用的侮辱性詞彙之一。當時川普的白宮發言人稱瑪麗．川普的書「簡而言之，就是一本充滿謊言的書」，並表示川普「不會使用這些字眼」。

川普的團隊也曾反駁非家族成員提出的類似說法。川普的前商業夥伴和白宮助手紐曼（OmarosaManigault Newman）2018年聲稱，她曾在國家廣播公司（NBC）的「誰是接班人」（The Apprentice）拍攝期間，親耳聽到川普使用N字開頭的錄音帶。

此一指控與川普姪女和侄子提出的指控一樣，受到當時白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）的質疑，她將紐曼這位前幕僚斥為「心懷不滿的前白宮雇員」，「試圖從這些不實攻擊中獲利」。

多年來，川普的大部分種族主義行為與言論都是公開且有憑有據。他侄子的這項最新指控，再加上先前的種種，代表川普的私人形象可能比他的公開形象更要偏執一些。

川普 猶太 種族歧視 美國大選 賀錦麗

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