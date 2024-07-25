日經亞洲：習近平放眼若川普勝選 中國研擬外交政策

「日經亞洲」前中國分社社長高橋哲史今天撰文指出，隨著美國總統拜登宣布退選，中國國家主席習近平放眼川普可能贏得11月大選重掌白宮，而著手塑造中國的長期外交政策。

若川普重返總統大位，對中國來說，短期來看是個挑戰；但中長期來看，可能會產生些好處。

川普在20日造勢大會上，說他13日遇襲後耳朵受了傷，收到習近平「美妙的」留言。有關此事，中國外交部先前宣布，在槍擊事件發生後，主席習近平已向川普表達慰問。

這個留言似乎引起川普的共鳴，他稱習近平是個「聰明的人」，讓拜登這樣的人「看起來像個小嬰兒」。相比之下，川普曾多次辱罵當時仍競選對手的拜登是「愚蠢」的人。

儘管川普經常對中國整體發表嚴厲評論，但他很少批評習近平本人，不像他罵拜登那樣。許多人認為川普和習近平之間的私人關係融洽。

根據前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）的回憶錄，習近平在2018年峰會上曾告訴川普，他期待兩人再合作6年，這番話可能是要幫川普2020年競選連任打氣，不過最終川普挑戰連任失敗。

話雖如此，川普不太可能為了向習近平示好，而減輕美國對中國的施壓。

在18日的共和黨全國代表大會（Republican NationalConvention）上，川普將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）稱為「中國病毒」，一如2020年疫情高峰時他所稱的那樣。

川普當時將COVID-19在全球傳播一事歸咎於中國，他的言論也激起美國各地的反華情緒。經由過去這些爭議性言論，川普可能傳遞一個訊息：如果他贏得美國總統大選，不會放鬆對中國的制裁。

川普在目前的競選活動中，承諾對中國進口產品徵收60%關稅，而他的競選副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）則稱中國是美國所面臨的「最大威脅」。

然而習近平是否不希望川普獲勝，目前還言之過早。

一名中國政府消息人士在今年春季訪問日本時表示：「川普政府對中國來說，短期來看是個問題；但中長期來看，可能會產生些好處。」

一方面，預期川普當選後將採取關稅等措施，將中國產品拒之門外。他也可能加強限制半導體等高科技產品出口到中國，對中國低迷的經濟再造成打擊。

但另一方面，川普可能終結有關拜登時期加強與美國盟友關係的政策。他曾敦促北大西洋公約組織（NATO）成員國應增加國防開支，並希望日本和韓國對美軍駐當地費用提高貢獻。華府與其盟友之間的裂痕，將為北京提供機會。

川普的立場也引發有關美國不會保衛台灣免受中國入侵的臆測，這對習近平長期來想要兩岸統一的野心來說，是個好消息。

中國共產黨中央委員會在18日發布的公報中，矢言到2029年，中華人民共和國成立80週年時，完成三中全會決定提出的改革任務。由於習近平目前的任期將於2028年屆滿，這似乎顯示他志在第4度擔任國家主席。

高橋哲史指出，美國下一任總統任期直至2029年1月，在習近平可能希望與川普一起引導中美關係的情況下，全世界民主國家須團結起來，遏制北京的野心。