襲擊川普槍手行凶前 曾網路搜尋甘迺迪遇刺事件

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊今天表示，企圖暗殺前總統川普未遂的賓州槍手，在襲擊行動的前幾天曾於網上搜尋有關前總統甘迺迪1963年11月遇刺的詳細資料。

法新社報導，瑞伊（Chris Wray）在聯邦眾議院司法委員會作證表示，本月13日在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢大會上，在川普預定上台演講的約兩小時前，20歲槍手庫克斯（Thomas MatthewCrooks）曾發動一架無人機飛越會場上空。

瑞伊說，調查人員尚未確定槍擊動機，但「我們正在努力挖掘，這是我們的核心問題之一」。

川普當時保住性命，但右耳遭子彈擊傷。庫克斯開了8槍，美國特勤局（Secret Service）的狙擊手不到30秒就將他擊斃。這起事件中，有兩名參加集會的民眾受到重傷，一名50歲的賓州消防員中彈身亡。

瑞伊說：「關於前總統川普方面，有一些問題，擊中他耳朵的究竟是子彈，還是彈片。」

瑞伊表示，槍手庫克斯「大致上看似對一些公眾人物做了大量搜尋」，但未有明確的搜尋模式。

瑞伊說：「從7月6日左右開始，槍手開始非常關注川普和這場集會。」庫克斯13日當天登記參加賓州巴特勒的這場造勢大會。

瑞伊指出，庫克斯7月6日在谷歌（Google）搜尋，關鍵字是「歐斯華距離甘迺迪有多遠？」，指的是暗殺前總統甘迺迪的歐斯華（Lee Harvey Oswald）。

瑞伊表示：「這對他的心態來說顯然很重要。」

瑞伊說，截至目前為止，沒有證據顯示庫克斯有任何幫凶或同謀，他似乎是一個「獨行俠」。

瑞伊還說，事發當天，庫斯克發動一架無人機在集會區域上空飛行了大約11分鐘，時間是在下午3時50分到4時之間。

他說，無人機並非直接飛到舞台上空，而是距離舞台約183公尺。庫斯克的車內也發現了這具無人機及遙控器，另有兩個「相對簡陋」的爆炸裝置。此外，庫斯克的住處也發現另一個爆裂裝置。

瑞伊說，庫斯克在槍擊當天也購買了一個梯子，但似乎沒有使用過，而是利用地面上的一些機械設備和垂直水管爬上了屋頂。

瑞伊表示，庫克斯的AR型步槍有一個可折疊的槍托，這也許可以解釋為何集會群眾或執法人員在槍擊事件發生前沒看到他持有武器。