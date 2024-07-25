歷史學者建議拜登 剩餘任期投入外交事務

美國總統拜登退選後今天首度對全美演說表示要交棒。研究歷屆總統的學者那夫塔利受訪表示，拜登的身體狀況在辯論時就證明「時機已過」，建議他可用剩餘任期投入中東等外交事務。

長期研究美國歷屆總統的哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）國際政治學院學者那夫塔利（TimothyNaftali）認為，拜登（Joe Biden）退選不是容易的決定。

他在「外交事務」（Foreign Affairs）雜誌網站22日刊出的專訪表示，國際領袖總在變動中觀察權力狀態，拜登政府感受到辯論後3週，全球都在懷疑美國霸權，並感覺前總統川普（Donald Trump）秋天將勝選。各國都在盤算明年一月將面對怎樣的國際政治環境。但民主黨如今看來不再穩輸，相信會影響外國領袖，特別是美國的對手看待拜登政府的方式。

他指出，1950年代代表共和黨競選、國際主義派的艾森豪（Dwight Eisenhower）將軍，初選時擊敗黨內孤立派的對手參議員塔夫特（Robert Taft）後，直到川普第一任期，美國兩黨長期未對如何扮演國際角色有如此差異，如今共和黨內對美國的定位出現分歧。全代會後川普也已改變黨的面貌。

當一場選舉可以改變大國或大國領袖對國家利益的定義，當超級強權被懷疑時，這對國際體系是極其危險的，每個領袖的政治算計都會受影響而變得不確定。這場由權力菁英定位什麼才是國家利益的選舉非常少見，在霸權國家極少發生。

拜登剩下半年任期可以做什麼，那夫塔利分析，他可以確認檯面下協助美國全球盟友的系統持續運作，但川普如果勝選，例如與烏克蘭、北大西洋公約組織（NATO）及東亞各國的情報合作，都是未知數。美軍在海外協助自由盟邦的軍事訓練，也不知何去何從。

回顧1968年，詹森（Lyndon B. Johnson）總統要做兩個困難決定，以強化他任內歷史定位與改善當時美國的狀態。同年3月，他決定不競選連任，11月宣布美國將協商脫離越戰泥淖的具體承諾。他在任期末段投入美國外交政策中最重要的一項議題。

那夫塔利建議，拜登可以效法詹森利用僅剩任期，在中東事務上有所作為，雖然今天的加薩難與美軍參加越戰時比擬。

對於拜登任內評價，他認為後期是成功的，不幸的拜登認為自己可以阻止川普回任而競選連任，但悲劇的他糧草不足，身體狀況在那時就已說明「時機已過」，希望一段時間後，他有不同的視野看待這段時刻，就如同僅當一任總統的老布希（George H. W.Bush）可說非常成功，為美國帶來福祉。