拜登發表退選後演說！第一夫人籲相信賀錦麗 裴洛西、歐巴馬齊發聲

美國總統拜登稍早發表宣布退選後首場全國演說，他的妻子吉兒及子女等皆在辦公室坐在一旁聆聽，演說結束後，吉兒發文感謝長期以來支持拜登的人，也呼籲大眾支持副總統賀錦麗。

吉兒說，「對於那些永不動搖的人、對於那些拒絕懷疑的人、對於那些始終堅信不疑的人，我的內心充滿了感激！感謝你們對於喬的信任，現在是時候信任賀錦麗了。」

CNN報導，在過去的3年半中，吉兒一直以來是拜登最堅定的保護者、最親密的顧問，從白宮到競選活動都發揮她的影響力。吉兒出席拜登在白宮的演說，預計很快就會離開白宮、前往巴黎，她將率領美國代表團參加巴黎奧運。

此外，民主黨大佬、前眾院議長裴洛西也發文表示，拜登已經表明他站在歷史和未來的正確一方，並稱他為「美國最有影響力的總統之一」。前總統歐巴馬則發聲感謝拜登「終其一生為美國人民服務」。