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裴洛西：拜登站在歷史和未來的正確一邊

中央社／ 舊金山24日專電
前眾院議長裴洛西。（美聯社）
前眾院議長裴洛西。（美聯社）

美國總統拜登今天發表全國談話表示，現在是將火炬傳遞給下一代的時候；在拜登退選中扮演關鍵角色的前眾議院議長裴洛西隨後發文，讚揚拜登站在歷史和未來的正確一邊。

裴洛西（Nancy Pelosi）於社群平台X發文寫道，「今晚，我們看到拜登總統，這位美國最具影響力的總統之一，展現了他不僅站在歷史的正確一邊，也站在未來的正確一邊」。

拜登（Joe Biden）原本表示，僅有上帝才能叫他退選，21日卻突然宣布不尋求競選連任，美國媒體指出，裴洛西在中間扮演關鍵角色，是拜登退選幕後的操盤手。裴洛西已經表態支持副總統賀錦麗（KamalaHarris）接棒。

裴洛西今天表示，美國因拜登的智慧和卓越領導受到了祝福。

她也讚揚拜登「保護我們的民主，並以進步、希望、團結領導著我們的國家，他（拜登）真的為美國人民生活帶來了實質改變。」

裴洛西說，她懷著愛和感激向拜登致敬，因為他提供人們實現夢想的機會。

拜登今天在白宮橢圓形辦公室發表簡短談話談及退選，表示現在是將火炬傳遞給下一代的時候，並讚揚賀錦麗有經驗，很堅強也有能力。

川普 美國大選 賀錦麗

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