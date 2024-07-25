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拜登退選後首場演說 川普：爛到爆難以理解

中央社／ 華盛頓24日專電
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

拜登今天在白宮發表退選後的首場全國演講，強調捍衛民主比任何頭銜重要。共和黨總統候選人川普發文批拜登演說爛到爆，「難以理解」。

美國總統拜登因為6月27日的電視辯論表現慘烈，承受了數週排山倒海的壓力之後於21日宣布退選。他今天發表退選以來的首次演說，強調「捍衛民主比任何頭銜重要。我決定將火炬傳遞給新一代是最好的前進之路」。

拜登演說結束後，共和黨安靜一片，連川普副手范斯（J.D. Vance）都沒發聲，似乎準備儲備火力主攻代披戰袍的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）則在自創的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）連續發文，以招牌全大寫字體酸拜登及賀錦麗是美國的一大恥辱，「從來沒有這樣的時候！」

川普的競選陣營也沒閒著，發新聞稿推「川普范斯」棒球帽，主打百分百美國製造，小額捐款47美元（約新台幣1541元）就能帶回家。

新聞稿寫道，這頂帽子將名留青史，「成為我們偉大的讓美國再次偉大（MAGA）運動的象徵！」

拜登退出連任競選並由副總統賀錦麗接棒後，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）於22日及23日進行的民調顯示，賀錦麗支持度領先川普2個百分點。

約56%的登記選民認同59歲的賀錦麗「思維敏捷，能夠應付挑戰」；相較之下，有49%的登記選民認同78歲的川普有此能力，而認同拜登的登記選民僅有22%。

賀錦麗出線後，民主黨大咖一一發聲相挺，8月將穩獲民主黨提名。支持者敲碗賀錦麗和川普辯論，期待檢察官出身的賀錦麗在辯論台上完勝川普。

保守派福斯電視網（Fox）已邀請川普及賀錦麗於9月17日參加福斯主辦的總統大選辯論。

根據美國有線電視新聞網（CNN），福斯今天指出，這場總統大選辯論將在搖擺州賓州舉行，福斯主播拜爾（Bret Baier）及麥卡勒姆（MarthaMacCallum）將擔任主持人。

川普 美國大選 賀錦麗

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