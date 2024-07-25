拜登：交棒為拯救民主 美國不由國王獨裁者統治

美國總統拜登今天說，他決定交棒，因為這是團結讓國家前進的最佳方式，沒有什麼比「拯救民主」更重要。美國不是由國王或獨裁者統治，是人民作主，維持美國共和政體的權力在人民手中。

拜登（Joe Biden）晚間8時在橢圓形辦公室（OvalOffice）發表10分鐘演說，是他21日宣布不再連任、力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選後的首度談話。

美國11月5日將舉行總統大選，賀錦麗將對上共和黨的前總統川普（Donald Treump）。拜登說，他已經做好選擇，他要感謝賀錦麗成為他傑出的工作夥伴，她也是「經驗豐富、堅韌、有能力」的國家領袖。

拜登說，美國民眾要選擇「前進或後退」、「希望或恨」、「團結或分裂」，選擇是否要「相信誠實、正直、尊重、自由、正義和民主」，選擇是否要保護美國的共和政體、美國的價值，選擇的權力在民眾的手中。

「美國的偉大在於，這裡不是國王和獨裁者統治，而是由人民。」

拜登的說法意在批評川普。川普去年接受訪問，主持人問他，外界擔心他走向獨裁，川普回說，他不會成為獨裁者，「除了第一天以外」。

川普任內任命3名保守派大法官。保守派占多數的最高法院近期裁定，認定總統任內行使核心憲法權力有絕對豁免權，免受刑事追訴。這對川普捲入的4項聯邦重罪官司將有重大影響，也引起他重返白宮恐將成為獨裁者或國王的質疑。

拜登6月27日與川普辯論表現不佳，外界質疑他認知退化，不適合再任總統。

81歲的拜登透過幾次媒體訪問、主持北大洋公約組織（NATO）第75屆高峰會、召開記者會等機會，試圖證明自己，但黨內逼退聲音不減，川普躲過槍擊案後氣勢大振，拜登卻感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在家休養幾天後，宣布退選。

拜登說，以他任內的政績、在全球的領導能力、以及對美國的願景，「都值得爭取第2任期」，但他體認到「沒有什麼比拯救民主更重要的事，包括個人的理想」。拜登過去一再說，他要再連任，「要把沒有完成的工作做完」。

他說，經過幾週思考，他認為交棒給下一代是讓國家團結、前進的最好方式。

他說，接下來6個月任期，他要專注總統職務，降低勞動家庭的成本、促進經濟成長、揭露仇恨和極端言論、保護孩童免受槍枝暴力威脅、處理氣候危機、繼續推動癌症登月計畫（Cancer Moonshot）、及推動最高法院改革等工作。