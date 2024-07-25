川普火力全開 批賀錦麗「激進左派瘋子」

美國民主黨在總統大選前3個多月陣前換將，川普今天在副總統賀錦麗接替總統拜登出征以來的第一場造勢活動上，對賀錦麗發動一連串攻擊，稱她為「激進左派瘋子」。

法新社報導，共和黨籍總統候選人川普在一場演說中，以賀錦麗（Kamala Harris）對墮胎議題的立場為由，宣稱賀錦麗支持「處決」嬰兒，還說「她是個激進左派瘋子，會毀滅我們的國家」。

川普在北卡羅來納州的集會上表示：「她想要在懷孕第8、9個月的時候墮胎，這對她來說沒什麼大不了，就在出生前甚至出生後處決嬰兒。」

他對群眾說：「我們不會讓這種事情發生。」

拜登日前做出歷史性決定，放棄競選連任後，59歲的賀錦麗在拜登的支持下踏上競選之路。

78歲的川普先前一再緊咬81歲拜登的年齡問題，但如今他自己反而成了美國史上年紀最大的總統候選人，不得不因此改變攻擊策略。

川普稱賀錦麗是「拜登每一個災難背後的極端自由主義驅動力」。

他聲稱賀錦麗想要「在懷孕第8、9個月的時候墮胎」，以及「就在出生前甚至出生後處決嬰兒」。

川普還說，民主黨大老們是拜登決定退選的幕後主使，並指控賀錦麗掩飾拜登「心智上的不適任」。

今天稍早，白宮否認曾在拜登決定退出選戰前，掩飾任何拜登健康狀況可能走下坡的情況。

拜登上個月與川普辯論時出現災難性表現而面臨壓力，民主黨人經歷了數週的動蕩後，賀錦麗的候選資格在黨內激起熱情。