FOX邀川普與賀錦麗9/17總統大選辯論 地點搖擺州賓州

美國媒體報導，保守派福斯電視網（Fox）已邀請共和黨總統候選人川普及有望代表民主黨出征的賀錦麗，於9月17日參加福斯主辦的總統大選辯論。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，福斯在一封寄給川普及賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊的信件中提案，邀請兩方於9月17日週二進行總統大選辯論，信件日期為本月23日。

根據美國有線電視新聞網（CNN），福斯今天指出，這場總統大選辯論將在搖擺州賓州舉行，福斯主播拜爾（Bret Baier）及麥卡勒姆（MarthaMacCallum）將擔任主持人。

今年美國總統大選首場辯論是由自由派CNN主辦，舉辦日期為6月27日，由現任總統拜登對決川普，地點是喬治亞州首府亞特蘭大。

拜登在這場辯論中表現差勁，引發一波波呼籲他退選的聲浪，在承受了數週的壓力之後，他最終於近日宣布退選。