川普批賀「極左」 叫戰多場辯論

美國共和黨總統候選人、前總統川普批評美國廣播公司新聞網（ＡＢＣ）對他有偏見，主張第二次總統辯論應由「福斯新聞」舉辦。川普廿三日表示，願意與民主黨新對手、副總統賀錦麗辯論不只一次，他形容賀錦麗與拜登總統為「一丘之貉，但更極端」。

川普廿二日在社群平台發文說，「ＡＢＣ假新聞就是個笑話，試圖將狡猾的喬（指拜登）塑造為勇士，因為他沒種戰鬥，他退選了！」

川普接著寫道，「他們試圖把『瞌睡喬』（指拜登）塑造成偉大的總統，他是最糟的，並將說謊的卡瑪拉（賀錦麗）變成有能力的人，但她不是。ＡＢＣ不值得主辦辯論，我希望可以辯論很多場」。

川普與拜登原先同意由ＡＢＣ在九月十日主辦第二場總統辯論，拜登廿一日宣布退選並支持賀錦麗後，川普建議，他與賀錦麗備受矚目的第二場總統辯論，應由觀眾最多的福斯主辦。

川普貼文寫道：「既然喬已退選，不意外，我認為無論激進左派民主黨選誰，這場辯論都應由福斯舉辦，而非具成見的ＡＢＣ。」

共和黨全國委員會（ＲＮＣ）共同主席瓦利本周稍早接受ＡＢＣ專訪時被問道，賀錦麗若成為川普的對手，川普是否會如期參加九月十日的辯論；瓦利回答，「我會聽從總統的意見，但我們已表明歡迎這場辯論，因為我們想討論雙方政策的差異」。

川普廿三日表示，若賀錦麗獲得民主黨全代會提名為總統候選人，願意和她辯論多次。

川普說，「我當然想和賀錦麗辯論，不只一場。我認為，若你是民主黨或共和黨候選人，你確實有義務辯論，所以這很重要」。

在邊境議題上，川普形容「賀錦麗和拜登一樣，但更為激進，她是個激進左派人士。她想開放邊界，她想要那些沒人想要的東西」。