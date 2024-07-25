拜登康復返白宮 將向全民說明退選

美國總統拜登感染新冠病毒康復後回到白宮，他將於廿四日晚間八時（台灣時間廿五日早上八時）發表全國演說，說明退選決定及未來六個月的施政重點。

拜登十七日確診後，在德拉瓦州隔離休養，廿三日重返白宮。他已於廿一日透過公開信宣布退選決定，並預告將透過全國演說說明此事。

拜登廿三日出現在德拉瓦州的空軍基地準備搭機返回白宮，是六天來首次公開露面，他穿著一襲藍色西裝及標誌性的飛行員款墨鏡，告訴在場守候的媒體「我現在很好」，並豎起大拇指示意。

廿四日的全國演說，將是拜登本月第二次在黃金時段從橢圓辦公室對全國民眾發表演說，上次是十四日前總統川普遇刺後隔日，他呼籲國人團結，用投票解決歧見而非子彈。

拜登廿三日在社群平台Ｘ表示已回到橢圓辦公室，聽取國安團隊每日情報簡報，「擔任你們的三軍統帥，仍是我畢生最大榮幸」。

此外，特勤局局長奇鐸為川普遇刺負起責任，宣布辭職，拜登在Ｘ表達對奇鐸數十年公務生涯的感謝。

拜登說，對賓州這起槍擊事件的獨立調查還在進行中，他期待收到並評估結論，這類事件不能重演。