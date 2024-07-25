威州造勢大熱 賀錦麗批川普定罪重犯

美國副總統賀錦麗廿三日前進搖擺州威斯康辛州密爾瓦基造勢，是她獲得足夠黨代表支持篤定成為民主黨總統候選人後首個競選行程；賀錦麗砲火全開，自稱是檢察官出身最了解川普這類重罪犯，還稱川普要「帶國家走回頭路」。

觀察家認為，賀錦麗在造勢場合活力十足，與支持者互動熱烈，和拜登總統缺乏熱力的場子完全不同。路透最新民調也顯示，賀錦麗領先川普兩個百分點。

賀錦麗對支持者表示，通往白宮的道路要經過威斯康辛州。她說，在川普佛州海湖莊園的是億萬富翁們，而她得到的支持卻是來自庶民，她要以人民的力量贏得這場選舉，也會當一位以全民優先的總統。賀錦麗稱已準備好贏得十一月選舉，接下來她會團結民主黨。

她在十七分鐘演說中，把過去擔任加州檢察官的背景，拿來與川普是定罪重罪犯身分做比較。她說，「川普想讓國家走回頭路。我們是希望生活在一個自由、憐憫、法治的國家，還是一個混亂、恐懼和仇恨的國家？」

賀錦麗把清單內自由派優先要務一一帶到，表示如果勝選，她將採取行動擴大墮胎管道、讓勞工更易於加入工會，並解決槍枝暴力問題。賀錦麗在這幾項議題的立場，與川普形成鮮明對比。

這場造勢吸引超過三千人參加，是今年民主黨總統選戰人數最多的一場。群眾不時呼喊賀錦麗的名字，當她提到川普時，不少人高呼「把他關起來」。

ＢＢＣ指出，觀察家發現，現場熱烈情緒和過去拜登的場子大異其趣。

拜登廿一日宣布退選，路透廿二日和廿三日執行的最新民調顯示，賀錦麗支持率為百分之四十四，川普百分之四十二，考慮到誤差範圍，賀錦麗與川普支持度不相上下。這項民調是在網路上針對一二四一名受訪者進行。

賀錦麗競選團隊同日宣布，從廿一日下午到廿二日晚間共募集超過一億美元的競選資金，是來自一百一十萬名獨立捐款人的支持，且百分之六十二為首次捐款。

美聯社報導，賀錦麗團隊正在評估可能的副手人選，口袋名單包含亞利桑那州參議員凱利、賓州州長夏皮洛、北卡羅萊納州州長庫伯和肯塔基州州長貝希爾。

留給賀錦麗評估副手的時間只剩下幾周，民主黨將於下月十九日在芝加哥舉行全代會，提名正副總統候選人。

凱利、夏皮洛和庫伯均來自搖擺州，貝希爾所在的肯塔基州是共和黨占優勢的紅州，上次在總統選舉贏得肯塔基州多數的民主黨總統候選人是一九九六年的柯林頓。