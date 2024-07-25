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賀錦麗民調支持度超前川普

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

川普18日在共和黨全國代表大會正式接受提名為總統候選人，以及拜登21日宣布退選後，路透／易普索進行最新民調，結果顯示賀錦麗目前支持度領先川普。

賀錦麗競選團隊表示，她已穩獲民主黨提名，而這份22、23日進行的民調顯示，賀錦麗支持度為44%，領先川普的42%，正負誤差3個百分點。而在7月15、16日的民調中，賀錦麗和川普民意支持度均為44%，7月1、2日的民調中川普領先1個百分點，兩者都在相同的誤差範圍內。

賀錦麗23日在個人首場造勢活動中，指她的共和黨籍對手川普試著「帶國家走回頭路」。

拜登過去聚焦於川普對民主的全面性威脅，賀錦麗則是採取更針對性的作法，在23日演說中直搗川普弱點，把自己過去擔任檢察官的背景拿來與川普是定罪重罪犯身分做比較。賀錦麗表示，如果勝選，她將擴大墮胎管道、讓勞工更易於加入工會，並解決槍枝暴力問題。

儘管川普給賀錦麗安了個「起笑錦麗」的外號，但民主黨人發現，正是這樣的賀錦麗，讓原本是「兩個老男人比誰更老」的無趣選戰突然變得很有梗。

川普 美國大選 賀錦麗

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