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美國扮演重要角色！烏樂觀看拜登退選 巴勒斯坦擔心川普

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
巴勒斯坦人擔心，雖然賀錦麗當選也很難讓以哈衝突平息，但川普可能會直接不管不顧加薩走廊。法新社
巴勒斯坦人擔心，雖然賀錦麗當選也很難讓以哈衝突平息，但川普可能會直接不管不顧加薩走廊。法新社

「美國總統拜登年紀大了，早該退選。」烏克蘭民眾23日受訪時如此表示，且烏克蘭民眾認為，無論誰當選，美國還是會支持烏克蘭。但另一方面，巴勒斯坦人很擔心未來是前總統川普回鍋白宮，雖然賀錦麗當選也很難讓以哈衝突平息，但川普可能會直接不管不顧加薩走廊，放任以色列軍隊將他們殲滅。

烏克蘭人大多樂觀

由於美國在以哈衝突與俄烏戰爭都扮演相當重要的角色，外媒相當關注這兩地民眾對美國總統的看法。根據《自由歐洲電台》報導，記者隨機詢問烏克蘭民眾對於拜登退選、支持副總統賀錦麗的看法，有民眾便表示他年紀到了，應該要給年輕的政治世代更多機會，不只支持他的決定，且認為他應該更早宣布退選。

也有烏克蘭民眾認為，拜登退選後的其他人選，應該會對烏克蘭有更多支持，但也有人不抱期待的表示，只有時間才會證明美國是否會繼續支持烏克蘭。俄烏戰爭至今尚未結束，兩軍仍在東部與南部激戰，俄羅斯希望能佔領盧甘申克與頓內茨克再停戰，但烏克蘭堅持俄羅斯需要全面撤出。

巴勒斯坦人仍絕望

半島電視台》提到，對於巴勒斯坦人來說，即使賀錦麗當選，美國依然還是挺以色列，「若川普上任，會是最糟的狀況，」許多巴勒斯坦民眾認為，雖然沒有美國總統會支持巴勒斯坦，但川普上任可能會讓加薩走廊的情況更失控。

以哈衝突已經造成3.9萬巴勒斯坦人死亡，巴勒斯坦安納賈國立大學政治系主任德拜表示，拜登在聯合國持續用否決權袒護以色列，根本把以色列當成美國第51州，而且他擔心，若賀錦麗上任，她過去與美國猶太主要遊說集團關係相當好，很難擺脫挺以色列的路線。

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