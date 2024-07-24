「我們沒時間考慮」民主黨代表時間緊迫 團結力挺賀錦麗對決川普

美國總統拜登宣布放棄競選連任，民主黨將於8月正式提名取代拜登的總統候選人。黨代表們認為需迅速做出務實抉擇，正迅速集結起來支持副總統賀錦麗。

愛荷華州黨代表皮特斯（Adam Peters）告訴法新社：「我們沒時間考慮其他人選了。」

民主黨將於8月在芝加哥召開全國代表大會，皮特斯和幾乎所有準備出席的代表一樣，一開始都支持提名拜登，在11月大選再次與共和黨籍對手川普對決。

但隨著81歲的拜登21日宣布退選，3900多名黨代表也突然必須思考替代人選。

雖然他們可以自由選擇屬意人選，但包括拜登在內的民主黨重量級人物很快就示意：賀錦麗（Kamala Harris）就是最佳人選，任何異議都有可能在此危機時刻製造更多分歧。

36歲的皮特斯認為，賀錦麗是「唯一一位能讓我們團結起來的候選人」。

他坦承，對於黨代表們倉促決定支持賀錦麗，確實存在擔憂，但也認為，鑒於時間緊迫，最安全的選擇就是支持「一個歷經考驗且獲多數美國人支持的人」。

他說：「沒有什麼好辦法，當我們本可討論川普這個危險人物時，花愈多時間考慮其他候選人…就是浪費時間。」

目前已有超過半數黨代表支持賀錦麗，這雖未讓她成為正式候選人，但幾乎可以確定她很快就會獲得提名。

加州黨代表薩貝利可（Kevin Sabellico）和多數人一樣，希望儘快結束拜登在上月底總統大選辯論中表現欠佳之後連續數週的動盪。

他告訴法新社：「我們必須選出一位黨提名人，而且要快，我們必須團結支持她，因為過去3週的內訌和媒體對我們提名人的狂熱一點幫助都沒有。這真的很傷。」

在拜登宣布退選數小時後，田納西州民主黨主席芮姆斯（Hendrell Remus）說：「希望不會看到想趁機出名的民主黨人企圖譁眾取寵，出馬參選。」

「我覺得現在是支持提名賀錦麗的時候了。」