美國大選情勢如「雲霄飛車」 范斯、賀錦麗演說狂轟對手陣營

美國總統拜登21日拋出退選震撼彈，前總統川普發文調侃，「明天醒來忘記已經退選」，抱怨之前針對拜登砸錢做民調和競選的錢都打水漂，還說拜登早就想退選，稱他是謊稱確診。有網友表示，「這才是他的真面目」、「講話一定要這麼刻薄嗎？」。而川普副手范斯，在集會上學川普抨擊拜登是「史上最爛總統」，並說副總統賀錦麗比拜登爛100萬倍。

范斯抨擊拜登「史上最爛總統」 賀錦麗將川普比作掠奪者、騙子

賀錦麗在她的首場競選演說中，將川普比作掠奪者和騙子。賀錦麗談到她擔任加州檢察長的過往，「在擔任那些角色時，我對付過形形色色的掠奪者。虐待女性的掠奪者、敲詐消費者的詐欺犯、為了私利而違法的騙子。所以相信我，我知道川普是哪種類型。」她坦言，在拜登決定退出角逐白宮大位的選戰後，她的心情宛如坐「雲霄飛車」般激烈起伏，但她矢言將在11月大選擊敗川普。

拜登退選賴清德押寶川普？總統府：台灣對美國選舉沒有評論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/22）統計調查，川普22日探索概念出現「拜登退選、賀錦麗、不會也沒有評論、全面押寶川普」等字詞。針對有媒體揭露「賴清德下達美國大選全面押寶川普的指令」，總統府發言人郭雅慧22日表示，同為民主國家，台灣對於美國選舉事務，不會也沒有評論，更遑論有所謂的總統下令一事，這則報導明顯錯誤。

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『川普』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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