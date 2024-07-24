快訊

強颱凱米來襲 高鐵宣布明下午3點前全線停駛

凱米颱風來襲一家三口開車遇劫…天降女兒牆砸爛車 母死7歲兒命危

美國大選情勢如「雲霄飛車」 范斯、賀錦麗演說狂轟對手陣營

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
賀錦麗、川普。法新社
賀錦麗、川普。法新社

美國總統拜登21日拋出退選震撼彈，前總統川普發文調侃，「明天醒來忘記已經退選」，抱怨之前針對拜登砸錢做民調和競選的錢都打水漂，還說拜登早就想退選，稱他是謊稱確診。有網友表示，「這才是他的真面目」、「講話一定要這麼刻薄嗎？」。而川普副手范斯，在集會上學川普抨擊拜登是「史上最爛總統」，並說副總統賀錦麗比拜登爛100萬倍。

范斯抨擊拜登「史上最爛總統」 賀錦麗將川普比作掠奪者、騙子

賀錦麗在她的首場競選演說中，將川普比作掠奪者和騙子。賀錦麗談到她擔任加州檢察長的過往，「在擔任那些角色時，我對付過形形色色的掠奪者。虐待女性的掠奪者、敲詐消費者的詐欺犯、為了私利而違法的騙子。所以相信我，我知道川普是哪種類型。」她坦言，在拜登決定退出角逐白宮大位的選戰後，她的心情宛如坐「雲霄飛車」般激烈起伏，但她矢言將在11月大選擊敗川普。

拜登退選賴清德押寶川普？總統府：台灣對美國選舉沒有評論

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/22）統計調查，川普22日探索概念出現「拜登退選、賀錦麗、不會也沒有評論、全面押寶川普」等字詞。針對有媒體揭露「賴清德下達美國大選全面押寶川普的指令」，總統府發言人郭雅慧22日表示，同為民主國家，台灣對於美國選舉事務，不會也沒有評論，更遑論有所謂的總統下令一事，這則報導明顯錯誤。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月22日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『川普』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

看更多網路溫度計文章
拜登退選副手賀錦麗接棒！她民調支持度和川普不相上下
川普副手由暢銷作者范斯出任！他曾罵川普白痴　轉身成總統大選搭擋
川普涉嫌詐欺遭罰111億！封口費案何時開審？最新探索概念揭曉
川普浴血握拳成超級迷因！用於競選網站募款、T恤販售
美國前總統川普競選演講遭槍擊！臉部濺血畫面曝光

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

川普 拜登 美國大選 范斯 賀錦麗 賴清德

延伸閱讀

川普叫戰賀錦麗 喊辦多場辯論 主張第2場改由福斯主辦

亞太裔、非裔、拉丁裔等主要團體 發聲挺賀錦麗

拜登退選！衰老反成民主黨攻擊川普利器 學者：情勢逆轉

華郵：賀錦麗捍衛墮胎權訊息優於拜登 料設為選舉主軸

相關新聞

傳擬月捐14.7億元給挺川普政治組織？馬斯克貼1圖巧妙回應

華爾街日報（WSJ）日前報導，美國前總統兼共和黨總統提名人川普造勢遇到槍擊後，科技億萬富豪馬斯克正式表態支持之餘，還有知...

賀錦麗接棒參選！美國流行樂界與演藝名人力挺 這些大咖都是擁護者

美國副總統賀錦麗接棒總統拜登參選後，網路立刻增加許多由她的演講與熱門歌曲混搭的影片，美國流行樂界與演藝名人也迅速集結，力...

誰是賀錦麗搭檔？民主黨金主點名3人選 華爾街、好萊塢偏好各不同

美國總統拜登退選，轉而支持副總統賀錦麗作為候選人後，與賀錦麗關係密切的民主黨金主透露，賓州州長夏皮洛、亞利桑那州參議員凱...

美國大選情勢如「雲霄飛車」 范斯、賀錦麗演說狂轟對手陣營

美國副總統賀錦麗在她的首場競選演說中，將川普比作掠奪者和騙子，網路探索概念盤點22日網友最在意的話題。

美國扮演重要角色！烏樂觀看拜登退選 巴勒斯坦擔心川普

「美國總統拜登年紀大了，早該退選。」烏克蘭民眾23日受訪時如此表示，且烏克蘭民眾認為，無論誰當選，美國還是會支持烏克蘭。但另一方面，巴勒斯坦人很擔心未來是前總統川普回鍋白宮，雖然賀錦麗當選也很難讓以哈衝突平息，但川普可能會直接不管不顧加薩走廊，放任以色列軍隊將他們殲滅。

「我們沒時間考慮」民主黨代表時間緊迫 團結力挺賀錦麗對決川普

美國總統拜登宣布放棄競選連任，民主黨將於8月正式提名取代拜登的總統候選人。黨代表們認為需迅速做出務實抉擇，正迅速集結起來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。