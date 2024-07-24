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拜登將發表任內最後全國演說 說明退選原因、反駁「跛腳鴨總統」

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統拜登（Joe Biden）。 法新社
美國總統拜登（Joe Biden）。 法新社

美國總統拜登（Joe Biden）今天將在白宮橢圓形辦公室發表可能是他任內最後一次的全國演說，解釋他退出11月選舉的原因，並否認他將在僅剩的6個月任期內淪為無力的跛腳鴨總統。

法新社報導，由於全世界的目光已經集中在現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）和前總統川普（DonaldTrump）之間的對決，拜登將在全國演說中堅稱，儘管他做出歷史性的退選決定，但他仍有工作要做。

現年81歲的拜登在社群媒體X上表示，他將在美東時間24日晚間8時（台北時間25日早上8時）黃金時段，透過電視轉播討論「未來發展，以及我將如何為美國人民完成工作」。

這次演講預計將持續8至10分鐘，這將是拜登21日宣布退選以來的首次演講。拜登因為6月27日的電視辯論表現不佳，承受了數週的壓力之後宣布退選。

拜登確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，在德拉瓦州的濱海寓所隔離之際宣布退選，並在聲明中承諾他將向美國人民說明更多有關他退選的細節。

隨著賀錦麗實質上已經獲得民主黨總統候選人提名，而川普也重返競選造勢之路，拜登將面臨艱苦的戰鬥，以向美國人民證明他並沒有過氣。

共和黨人呼籲拜登直接請辭總統，並說如果他不適合競選連任，那麼他就不適任總統。

聲音沙啞的拜登22日致電在德拉瓦州造勢的賀錦麗時說：「我不會離開。」拜登還說，無論是作為總統還是參加造勢活動，他將「戮力以赴」。

川普 拜登 美國大選 賀錦麗

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