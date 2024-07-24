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對手從白男變亞非裔女 共和黨阻黨員發動歧視攻擊

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
副總統賀錦麗支持加薩停火。美聯社
副總統賀錦麗支持加薩停火。美聯社

美國民主黨在總統大選前3個多月陣前換將，共和黨領袖和川普競選團隊忙著調整選戰策略之餘，今天也警告黨員，切勿公然以種族和性別歧視言語來攻擊接替總統拜登出征的副總統賀錦麗

美聯社報導，聯邦眾議院共和黨人今天舉行閉門會議，眾院全國委員會（NRCC）主席哈德遜（RichardHudson）會中敦促議員們，把批評砲火集中在賀錦麗（Kamala Harris）在拜登政府政策中所扮演的角色。

眾院議長強生（Mike Johnson）會後向媒體表示：「這場大選聚焦的是政策，而不是個人。」

他補充表示：「這與賀錦麗個人無關，她的種族或性別等也與此事無關。」

賀錦麗有機會成為美國史上首位女性、非裔女性和南亞裔總統，這樣的競爭對手對共和黨構成了新的風險，特別是前總統川普有種族歧視和厭女的紀錄，恐在關鍵搖擺選民間引發反感，包括郊區婦女，以及川普競選團隊一直試圖拉攏的有色人種和年輕選民。

自從拜登宣布放棄競選連任以來，共和黨人便對賀錦麗發動一系列攻擊策略，包括試圖將她與拜登最不受歡迎的政策以及他對經濟和南部邊境問題的處理方式做連結。

川普競選團隊和其他共和黨人指控賀錦麗是隱瞞拜登健康問題的共謀之一，並挖出她在加州擔任檢察官時的紀錄，試圖指控她打擊犯罪不力。

川普長久以來多次對女性發動刻薄的人身攻擊。川普2016年競選團隊幕僚葛里向（Stephanie Grisham）指出，強悍又睿智的女性攻擊川普時，似乎讓川普格外惱火。

葛里向過去擔任川普政府的白宮新聞秘書，2021年1月6日國會大廈攻擊案過後與川普決裂。

葛里向預測，賀錦麗「會讓他（川普）真的勃然大怒」，並說每當川普受到攻擊，他會「回敬1000倍，他控制不了自己」。

她補充表示，當談到女性時，「他的一貫策略就是攻擊外表並稱女性愚蠢。我不認為這次會有什麼不同」。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

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