賀錦麗力挺LGBTQ 驕傲月與台灣變裝皇后妮妃雅同框

代拜登出馬參選的美國副總統賀錦麗，議員時期就支持平權法案，也為同志伴侶證婚，她今年在自家舉行驕傲月活動時，更與穿著黃金色旗袍、一路舞進台灣總統府的妮妃雅合影，十足體現民主黨多元進步路線。

根據美國最大LGBTQ民事權利倡導團體「人權戰線」（Human Rights Campaign）新聞稿，兩人是在6月13日同框，當時賀錦麗（Kamala Harris）與美國「第2先生」任德龍（Doug Emhoff）在華府官邸舉行驕傲月活動，「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's DragRace）第16季冠軍妮妃雅（Nymphia Wind）是表演者之一。

學者南樂（Lev Nachman）於社群媒體分享的照片可見，蕉后妮妃雅當天走招牌黃色系，身穿開高衩旗袍，頂著類似天堂鳥的髮型，「今日我最美」氣場全開。賀錦麗則一身酒紅色西裝，雙手交疊燦笑。

妮妃雅是首位在「魯保羅變裝皇后秀」奪冠的東亞參賽者，賀錦麗同樣也創下不少「第一」。

賀錦麗是美國第一位印度裔參議員，也是加州首位女性及南亞裔檢察長。賀錦麗是首位擔任副總統的女性，同時也是首位擔任這項職務的非裔或亞裔美國人。

美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導，賀錦麗1964年10月20日在加州奧克蘭（Oakland）誕生。

她的中文名字賀錦麗是2003年由舊金山婦女委員蘇榮麗和已故僑領父親蘇錫芬一起幫忙取的，以爭取加州華裔選民的認同。在她2019年的回憶錄介紹中，賀錦麗提到她的本名Kamala代表蓮花，是印度文化的重要象徵。

賀爸是牙買加移民，在加州大學柏克萊分校念經濟學，現在是史丹佛大學的榮譽教授。賀媽1950年代末期從印度南部移民到美國。她在柏克萊獲得營養學及內分泌學的博士學位後，成為知名的乳癌研究學者，於2009年去世。

賀錦麗寫道，她的爸媽「在柏克萊參加民權運動時相識相愛」，但賀爸及賀媽在她還小的時候就簽字離婚。

1982年，賀錦麗進入華府歷史悠久的非裔大學霍華大學（Howard University）就讀，並加入美國最古老的非裔姐妹會Alpha Kappa Alpha，以政治科學及經濟學的學士學位畢業。她後來成為首位當選副總統的霍華大學畢業生。

大學畢業後，賀錦麗回到家鄉加州並就讀於加州大學哈斯丁法學院（University of California HastingsCollege of the Law），接著當了30年的檢察官。

2011年，賀錦麗再創第一，成為加州首位非裔、女性及亞裔檢察長。擔任檢察長期間，賀錦麗與拜登病逝的長子波伊（Beau Biden）成為朋友，波伊當時是德拉瓦州檢察長。

賀錦麗執法生涯評價兩極，有人讚好，也有人砲火猛烈，批她無為而治。

例如她在擔任檢察長期間，反對一項調查警察槍殺嫌犯的法案。在這起案件中，警察對涉嫌持刀傷人的嫌犯開了21槍，當時引發了大規模示威。

賀錦麗也因推動一項立法慘遭嚴厲抨擊；根據這項立法，在加州，家長得因孩子逃學接受懲罰。

在民權運動人士和警察眼中，賀錦麗最大的成就可以說是「開放司法」（Open Justice）網站。這個入口網站向大眾提供一系列刑事司法資料。包括在警方拘留期間的傷亡人數。

2015年，賀錦麗著眼政界，參選美國聯邦參議員，2017年成為首位獲選進入聯邦參議院殿堂的南亞裔女性參議員，2020年賀錦麗成為美國史上第一位女性副總統。

賀錦麗在民主黨總統候選人初選期間對競爭對手拜登毫不留情，但拜登仍提名她為副手，甚至形容，這是「我做過的最好的決定」。

如今拜登宣布由賀錦麗接棒，黨內大咖一一站隊，原本低迷不振的民主黨士氣轉旺，她正式成為民主黨2024年總統候選人的勢頭漸強，是否有望進入打破天花板的最終章，成為美國首位女總統值得觀察。