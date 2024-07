賀錦麗力挺LGBTQ 驕傲月與台灣變裝皇后妮妃雅同框

代拜登出馬參選的美國副總統賀錦麗,議員時期就支持平權法案,也為同志伴侶證婚,她今年在自家舉行驕傲月活動時,更與穿著黃金色旗袍、一路舞進台灣總統府的妮妃雅合影,十足體現民主黨多元進步路線。

根據美國最大LGBTQ民事權利倡導團體「人權戰線」(Human Rights Campaign)新聞稿,兩人是在6月13日同框,當時賀錦麗(Kamala Harris)與美國「第2先生」任德龍(Doug Emhoff)在華府官邸舉行驕傲月活動,「魯保羅變裝皇后秀」(RuPaul's DragRace)第16季冠軍妮妃雅(Nymphia Wind)是表演者之一。

學者南樂(Lev Nachman)於社群媒體分享的照片可見,蕉后妮妃雅當天走招牌黃色系,身穿開高衩旗袍,頂著類似天堂鳥的髮型,「今日我最美」氣場全開。賀錦麗則一身酒紅色西裝,雙手交疊燦笑。

妮妃雅是首位在「魯保羅變裝皇后秀」奪冠的東亞參賽者,賀錦麗同樣也創下不少「第一」。

賀錦麗是美國第一位印度裔參議員,也是加州首位女性及南亞裔檢察長。賀錦麗是首位擔任副總統的女性,同時也是首位擔任這項職務的非裔或亞裔美國人。

美國有線電視新聞網(CNN)昨天報導,賀錦麗1964年10月20日在加州奧克蘭(Oakland)誕生。

她的中文名字賀錦麗是2003年由舊金山婦女委員蘇榮麗和已故僑領父親蘇錫芬一起幫忙取的,以爭取加州華裔選民的認同。在她2019年的回憶錄介紹中,賀錦麗提到她的本名Kamala代表蓮花,是印度文化的重要象徵。

賀爸是牙買加移民,在加州大學柏克萊分校念經濟學,現在是史丹佛大學的榮譽教授。賀媽1950年代末期從印度南部移民到美國。她在柏克萊獲得營養學及內分泌學的博士學位後,成為知名的乳癌研究學者,於2009年去世。

賀錦麗寫道,她的爸媽「在柏克萊參加民權運動時相識相愛」,但賀爸及賀媽在她還小的時候就簽字離婚。

1982年,賀錦麗進入華府歷史悠久的非裔大學霍華大學(Howard University)就讀,並加入美國最古老的非裔姐妹會Alpha Kappa Alpha,以政治科學及經濟學的學士學位畢業。她後來成為首位當選副總統的霍華大學畢業生。

大學畢業後,賀錦麗回到家鄉加州並就讀於加州大學哈斯丁法學院(University of California HastingsCollege of the Law),接著當了30年的檢察官。

2011年,賀錦麗再創第一,成為加州首位非裔、女性及亞裔檢察長。擔任檢察長期間,賀錦麗與拜登病逝的長子波伊(Beau Biden)成為朋友,波伊當時是德拉瓦州檢察長。

賀錦麗執法生涯評價兩極,有人讚好,也有人砲火猛烈,批她無為而治。

例如她在擔任檢察長期間,反對一項調查警察槍殺嫌犯的法案。在這起案件中,警察對涉嫌持刀傷人的嫌犯開了21槍,當時引發了大規模示威。

賀錦麗也因推動一項立法慘遭嚴厲抨擊;根據這項立法,在加州,家長得因孩子逃學接受懲罰。

在民權運動人士和警察眼中,賀錦麗最大的成就可以說是「開放司法」(Open Justice)網站。這個入口網站向大眾提供一系列刑事司法資料。包括在警方拘留期間的傷亡人數。

2015年,賀錦麗著眼政界,參選美國聯邦參議員,2017年成為首位獲選進入聯邦參議院殿堂的南亞裔女性參議員,2020年賀錦麗成為美國史上第一位女性副總統。

賀錦麗在民主黨總統候選人初選期間對競爭對手拜登毫不留情,但拜登仍提名她為副手,甚至形容,這是「我做過的最好的決定」。

如今拜登宣布由賀錦麗接棒,黨內大咖一一站隊,原本低迷不振的民主黨士氣轉旺,她正式成為民主黨2024年總統候選人的勢頭漸強,是否有望進入打破天花板的最終章,成為美國首位女總統值得觀察。